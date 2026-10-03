Cundinamarca sufre de sed por la sequía y las pocas lluvias: CAR emitió alerta roja en varios municipios

Hace algunos meses, el Ideam y las entidades climáticas habían alertado por el golpe que recibirían varias de las regiones del país por cuenta de la llegada del fenómeno de El Niño. Tal como lo habían advertido, entre agosto y noviembre se materializarían los efectos y así ha sido. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca elevó esta semana una nueva alerta por la situación que se vive en 36 municipios del departamento, pues algunos ya presentan un estado crítico.

Max Henríquez alertó sobre un escenario preocupante para los próximos meses: “Será aún peor”

Alfred Ballesteros, director de la CAR, aseguró a SEMANA que la situación se agudiza y que los racionamientos podrían aumentar y extenderse en varios municipios. El saldo es abrumador: 36 municipios ya tienen alerta hídrica, de los cuales seis se encuentran en alerta roja, dos en calamidad pública, cinco bajo esquemas estrictos de racionamiento y carrotanques. En nivel preventivo y de monitoreo, hay siete municipios en alerta naranja y 16 en alerta amarilla.

Alfred Ballesteros es el director de la CAR de Cundinamarca. Foto: CAR

El director de la CAR asegura que los embalses no generan preocupación, pues tienen niveles que indican un buen comportamiento, pero que el tema preocupante está en los ríos, los cuales muestran un descenso rápido. El río Negro, que es el eje hídrico más importante del noroccidente de Cundinamarca, tiene un nivel de apenas el 2 por ciento.

El fenómeno de El Niño afecta a varias regiones del país. Foto: stock.adobe

“La gran mayoría de municipios del país dependen de las fuentes hídricas, dependen de captaciones, de nacimientos, de quebradas, de ríos, y estas fuentes superficiales han sufrido en las últimas semanas unas disminuciones en niveles y en caudales importantes en todo el territorio nacional. De acuerdo con los datos, presentan una reducción del 80 por ciento respecto a sus promedios históricos. Y estos no tienen sistemas alternos de abastecimiento, sino que dependen de una o dos fuentes hídricas”, precisó.

Dato alarmante:

Hay fuentes hídricas que tienen una reducción del 80 % del caudal con respecto a promedios históricos.

Hay fuentes hídricas que tienen una reducción del 80% del caudal con respecto a promedios históricos. Foto: stock.adobe

¿Cómo están los embalses?

Embalses en Bogotá siguen estando en niveles de tranquilidad.

Embalse en Chingaza está en un 94 %.

Embalse del agregado Norte en 67 %.

Embalse Alto en un 78 %.

Niveles de ríos sí presentan preocupación

El río Bogotá está en un 15 % en la cuenca media, un 19 % en la cuenca baja.

Panorama de las zonas más golpeadas por el fenómeno de El Niño. Foto: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

El río Suárez, un 9 % en la cuenca baja, un 14 % en la cuenca media.

en la cuenca baja, un en la cuenca media. (El más alarmante) El río Negro tiene apenas un 2 % de su volumen histórico.

La situación a hoy:

36 municipios en estado de alerta hídrica en la CAR

De estos, 12 municipios en situación severa, de los cuales 6 municipios en alerta roja, 2 en calamidad pública y 5 bajo esquemas estrictos de racionamiento y carrotanques.