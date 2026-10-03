“Cartel de Bogotá”: La solicitud de extradición del asesino de un agente de la DEA revivió una historia de narcos que convirtieron la capital en su centro de operaciones

Jorge Enrique Figueroa Monroy, alias Toto, integraba, según un informe de la DEA conocido por SEMANA, una organización narcotraficante con sede en la capital del país. Fue notificado de una orden de extradición por el asesinato de Francisco Arnoldo Moreno, agente de la DEA que investigaba al llamado cartel de Bogotá.

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La historia de alias Toto, el homicidio del agente de la DEA y el supuesto cartel de Bogotá tiene más de dos décadas de expedientes. El asesinato de Francisco Arnoldo Moreno ocurrió el 22 de noviembre de 1998, en inmediaciones de un establecimiento conocido como El Divino, en plena Zona Rosa de Bogotá.

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Al inicio se planteó la hipótesis de una riña, pero con los años la investigación condujo a Jorge Enrique Figueroa y al llamado cartel de Bogotá, vinculados a una red de tráfico de estupefacientes que operaba en asocio con narcos israelíes. Esa organización era investigada por el agente de la DEA durante su comisión en Colombia, razón por la que habrían ordenado su asesinato.

“Investigación sobre miembro de un GDO transnacional dedicado al narcotráfico liderado por un israelí, a cargo del envío de estupefacientes (cocaína) desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa, así como el responsable de la muerte del agente DEA Francisco Arnoldo Moreno Aguilar”, señala el informe que conoció SEMANA.

Alias Toto está privado de la libertad en la cárcel de Guaduas, donde fue notificado de la orden de captura con fines de extradición a los Estados Unidos. Foto: POLICÍA NACIONAL

La investigación y el proceso en contra de alias Toto avanzaron y, casi 20 años después, se conoció una condena de 30 años de cárcel por el asesinato del agente de la DEA. Fue capturado el 15 de febrero de 2018 y desde entonces ha estado privado de la libertad en cárceles como La Picota, en Bogotá, y Guaduas, en Cundinamarca, donde fue notificado de la solicitud de extradición.

El documento advierte que, a pesar de la condena en Colombia, en los Estados Unidos el proceso contra alias Toto no se enfrió; todo lo contrario, surtió varias etapas y concluyeron en la responsabilidad de este presunto integrante del cartel de Bogotá con el asesinato del agente de la DEA. En 2003, la justicia norteamericana le tenía listo un largo expediente y en las últimas horas fue notificado de la orden de extradición.

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“El requerimiento de Estados Unidos se fundamenta en cargos de acusación del 29 de abril de 2003, formulados ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, por el cargo de homicidio de una persona internacionalmente protegida, en segundo grado, relacionado con la muerte del agente especial Moreno Aguilar”, señala el informe.

Jorge Enrique Figueroa estaba en la cárcel purgando su pena, y hasta allá llegaron los agentes del Departamento Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) para notificar la orden de captura con fines de extradición. Al mediodía del primero de octubre firmó la notificación y trató de llamar a su papá para informarle que, aparte de la condena que estaba purgando, le surgió un nuevo lío internacional.

La DEA vincula a alias Toto con una red de tráfico de estupefacientes que tenía como socios a narcos israelíes y que hace más de dos décadas concentraron su actividad en Bogotá. Foto: POLICÍA NACIONAL

No fue simplemente desempolvar el expediente. Para la DEA, el caso de asesinato de su agente (Francisco Arnoldo Moreno) era un caso de honor, un asunto pendiente que la justicia de los Estados Unidos no dejaría pasar de largo o con la mera condena que mantiene a alias Toto privado de la libertad en Colombia.

El cargo que se incluyó en la orden de captura con fines de extradición es homicidio en persona protegida internacionalmente, lo que resulta medular para insistir en que alias Toto también tiene que darles la cara a las autoridades estadounidenses que entendieron el asesinato del agente de la DEA como un ataque directo a la lucha contra las drogas.

Las investigaciones de los años noventa revelaron la existencia de una red narcotraficante con sede en la capital colombiana que operaba en alianza con traficantes israelíes. Foto: Fiscalía General de la Nación

Los reportes advierten que una corte de Columbia tiene el material probatorio en contra de Jorge Enrique Figueroa y esperan recuperar el expediente que en Colombia sirvió para lograr la condena. Siete años lleva preso alias Toto, tratando de defenderse de los cargos por homicidio agravado con una hipótesis particular: legítima defensa.

Los investigadores aseguraron que para lograr la solicitud de extradición fue necesario “reconstruir” el caso, recuperar los testimonios, establecer la relación que existía entre alias Toto y la organización criminal dedicada al narcotráfico que tenía como sede la ciudad de Bogotá. Fue así como lograron determinar la responsabilidad no solo en el asesinato, sino en la narcoalianza con traficantes israelíes.

Agentes del CTI y la DEA rastrearon y reorganizaron archivos judiciales de hace más de dos décadas para consolidar la acusación ante una corte de Columbia. Foto: POLICÍA NACIONAL

“La investigación actual tuvo como propósito integrar las fuentes abiertas, actuaciones judiciales, declaraciones, peritajes y documentos del expediente, con el que se pudo verificar la consistencia de la información, identificar vacíos investigativos y fortalecer el análisis de la dimensión internacional del caso”, explica el documento que conoció SEMANA.

En el informe, los agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones advierten la importancia de los elementos de prueba y el trabajo institucional con el objetivo de afianzar las relaciones judiciales con los Estados Unidos, incluso en casos que llevan décadas de ocurrencia. El asesinato del funcionario de la DEA era un asunto de relevancia y Colombia respondió.

Las investigaciones de los años noventa revelaron la existencia de una red narcotraficante con sede en la capital colombiana que operaba en alianza con traficantes israelíes. Foto: Armada de Colombia - EXTERNOS COLPRENSA

La defensa de alias Toto advirtió que pedirán una revisión del caso. Una verificación tras advertir que en Colombia el asesinato del agente de la DEA fue investigado, procesado y juzgado. Su cliente fue condenado por homicidio agravado y, en ese orden, no podría ser señalado dos veces por un mismo hecho.

El expediente por el llamado cartel de Bogotá se desempolvó en los anaqueles de la justicia. Durante meses, los investigadores rastrearon el proceso en los archivos de la judicatura, entre documentos, notificaciones y declaraciones, para recuperar la evidencia, organizarla y compartirla con las autoridades de Estados Unidos.

El resultado no solo recordó por qué alias Toto terminó en la cárcel, sino la relevancia de una organización de narcos que decidieron instalarse en Bogotá para concretar el tráfico de drogas, en ese momento, con destino a los Estados Unidos. El cartel de Bogotá y alias Toto volvieron a ocupar titulares mientras la DEA alista el avión en el que esperan llevar el expediente y al protagonista de esta vieja historia judicial.