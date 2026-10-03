Representante del Centro Democrático dice que prefirió “no subir” al ascensor con Enrique Gómez, revela el top de desleales a Uribe y dice que el Congreso “anda como el cangrejo”

SEMANA: ¿En qué terminará la pelea entre el Centro Democrático y Salvación Nacional?

ANDRÉS GUERRA: Uno invitaría a la sensatez, a que, por el momento que vive el país, esto termine de la mejor manera. Que podamos jalar hacia adelante la posibilidad de un país mucho mejor al finalizar el gobierno de Abelardo De La Espriella.

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SEMANA: ¿La confrontación afecta al Gobierno de Abelardo De La Espriella?

A.G.: Lógicamente. Cuando existe un ruido de la manera como se ha generado por parte del senador Enrique Gómez, no tiene ningún sentido acercarnos a Salvación Nacional. Y como se manifestó esta semana por parte de nuestro partido, el Centro Democrático, nos toca tomar una decisión que no es fácil para nosotros en 2027 y es que no tiene hoy ningún sentido acercarnos a dicha colectividad. No podemos desconocer que ese es el partido que inscribió a Abelardo De La Espriella a la presidencia.

SEMANA: ¿Abelardo De La Espriella debería parar esta pelea? ¿Lo está haciendo?

A.G.: Esa es una excelente pregunta y es la que me he hecho toda la semana. He preguntado insistentemente si esta es una postura de Enrique Gómez o tiene una conducta en el interior del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Nadie me la ha contestado. Guardamos la esperanza de que sea una postura individual de Enrique Gómez y que detrás de ella no esté una gran parte del Gobierno actual.

El representante Andrés Guerra, del Centro Democrático, habló con SEMANA sobre la relación del Gobierno con Álvaro Uribe. Foto: SAMANTHA CHAVÉZ

SEMANA: ¿Esta es una pelea entre dos partidos o de Enrique Gómez contra Álvaro Uribe?

A.G.: No. Esta es una postura de un jefe que hoy tiene un papel trascendental en el Gobierno, como lo es el senador Enrique Gómez, al asumir contra Álvaro Uribe y el Centro Democrático una muy mala decisión de confrontarnos. Recordemos que hoy nuestro partido tiene 47 congresistas y desde el 7 de agosto de 2022, cuando se posesionó Gustavo Petro, se hizo una oposición real. Y que ahora Gómez trate al presidente y al partido como lo está haciendo obliga a toda la colectividad a cerrar la línea.

SEMANA: ¿Qué hay de fondo?

A.G.: Lo tengo muy claro. El primer acto: denominarnos con el petrouribismo. Viene de unas granjas digitales y tiene como objetivo acabar con la imagen del Centro Democrático y Álvaro Uribe. No existe el petrouribismo. El segundo acto: bombardear el nivel político de Uribe Vélez. Por eso, Gómez Martínez lo llamó socialdemócrata y le dijo que era un hombre más de centro que de derecha. Eso es ir corriéndolo, llevando poco a poco al expresidente hacia el centro. Y ahí aparece el tercer acto: la fusión entre Salvación Nacional y Defensores de la Patria, que estudiará el Consejo Nacional Electoral. Enrique Gómez está buscando el espacio para que Colombia denomine a su colectividad el nuevo partido de derecha y apostar fuerte en las elecciones de 2027.

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SEMANA: ¿Salvación Nacional quiere llevar a Uribe y al Centro Democrático al centro para apropiarse de la derecha?

A.G.: Esa es la lectura más sencilla que hace cualquier colombiano actualmente. Enrique Gómez debería estar atacando a la izquierda descarada de Gustavo Petro. Colombia para eso eligió a Abelardo De La Espriella y él llevaba la marca de Salvación Nacional. Eso lo respetamos. Pero es inaceptable que quieran llevar a Uribe hacia el centro del espectro político para que esta fusión llegue a las elecciones de 2027.

SEMANA: ¿Cuál es la directriz del Centro Democrático?

A.G.: Acompañar a Abelardo De La Espriella, pero tendremos una postura muy diferente con el senador Gómez Martínez. Tenemos la orden por parte del Centro Democrático y de Álvaro Uribe de que 47 congresistas acompañen al Gobierno.

El congresista cuestionó el trato que, según su opinión, ha recibido el expresidente durante la actual administración. Foto: cRISTIAN BAYONA

SEMANA: ¿Se saluda en el Congreso con Enrique Gómez Martínez?

A.G.: No hay una relación mala. Pero, lógicamente, uno empieza a tomar la decisión de pasar por un lado y guardar silencio. En los primeros días lo saludaba con franqueza y de manera efusiva. Ahora lo vi dos veces en el corredor y preferí no subirme al ascensor y no pasar por el corredor donde él estaba.

SEMANA: Pero Paloma Valencia también ha contribuido a llevar al Centro Democrático hacia el centro. Recientemente dijo que el partido no era de derecha.

A.G.: Un día expresó en un foro en Medellín que el Centro Democrático por eso llevaba ese nombre: centro. Yo soy un hombre de centroderecha, no me creo de ultraderecha, soy ambientalista, defiendo el tema animal, estoy convencido de la inversión social para salir adelante y me declaré de centroderecha. Paloma, simplemente, dijo: “Nos llamamos Centro Democrático, el nombre lo dice todo, y nosotros seguiremos en esa postura”.

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SEMANA: ¿Entre Álvaro Uribe y Abelardo De La Espriella hay tensiones?

A.G.: No sabría. No llego a ese nivel, pero lo que ha generado el señor Enrique Gómez, difícil. La pregunta válida, insisto, es si él opina de manera individual, como director de Salvación Nacional, o tiene la sustancia y el apoyo de un sector del Gobierno de De La Espriella.

SEMANA: ¿Quieren arrinconar a Álvaro Uribe desde el Gobierno?

A.G.: No lo han tratado de la mejor manera. No estoy hablando del tema burocrático ni de favores políticos. Lo digo desde entender que Álvaro Uribe y el Centro Democrático han jugado un papel trascendental en confrontar a Gustavo Petro y a la izquierda. Creo que para muchos que hoy están en el Gobierno actual su enemigo es Álvaro Uribe y no la izquierda descarada de Gustavo Petro. Eso molesta, inquieta y es infame.

SEMANA: Si tuviera que hacer un listado de políticos insolidarios con Álvaro Uribe, ¿a quiénes pondría?

A.G.: Juan Manuel Santos, el campeón mundial. Roy Barreras, Armando Benedetti, Enrique Gómez e Iván Duque.

Guerra se refirió a los políticos que considera desleales con Uribe y mencionó su particular ‘top 5’. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: Si la derecha sigue dividida, ¿la izquierda hará revancha en las regionales de 2027?

A.G.: Muchos creen que el Pacto Histórico no es una realidad política y hay que decirles a quienes piensan así que el Pacto sí lo es. Cuando usted llega al Congreso y encuentra a 45 representantes a la Cámara y 25 senadores, una bancada de 70 congresistas, uno tiene que reflexionar que son una realidad. Y una manera de enfrentarlos es unidos.

SEMANA: Incluso, podría ponerse en riesgo la próxima presidencial...

A.G.: Las elecciones de 2027 serán la primera vuelta de 2030. Hablé en SEMANA de la teoría de los péndulos que molestó a muchos. Cuando el péndulo va a la derecha, se devuelve drásticamente hacia la izquierda. Ojalá eso no pase en Colombia y lo podamos evitar.

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SEMANA: ¿Cómo ve el papel de Gustavo Petro como opositor de Abelardo De La Espriella?

A.G.: En el interior del Congreso se observa cuál es la estrategia: están utilizando todas las herramientas para que el Legislativo vaya como el cangrejo; muchos me dicen que estamos en operación tortuga. Y yo creo que ni eso. Estamos en operación cangrejo, hacia atrás. Prácticamente, la plenaria de la Cámara no camina; 45 representantes del Pacto Histórico tienen mucho peso y, lamentablemente, las bancadas que hoy acompañan al Gobierno no están unificadas. Eso da a entender que hay una planificación que viene desde arriba, liderada por Petro, para frenar los procesos en comisiones, como nos está ocurriendo en la Comisión Primera de Cámara y en la plenaria.

SEMANA: En síntesis, mientras Enrique Gómez le busca pelea a Álvaro Uribe y divide la derecha, ¿la Cámara no anda?

A.G.: La Cámara ni el Senado: hace falta un llamado de atención del Gobierno de Abelardo De La Espriella a los partidos que somos de gobierno para que unifiquemos el proceso. Veo mucha ausencia de los liberales, los conservadores, los de La U, Cambio Radical. Mientras nosotros, del Centro Democrático, permanecemos en el recinto de la plenaria de la Cámara, los partidos tradicionales se van retirando paulatinamente. Hay falta de quorum. Por ejemplo, entramos a una plenaria de la Cámara a las dos de la tarde y a las cinco todavía estamos discutiendo si me dejan o no hablar, si el presidente me dio la palabra o se negó. Concentrados en dilatar y agotar el tiempo. Pasa la tarde y se vota medio proyecto de ley. Y así llevamos casi dos meses. Es una estrategia y hoy le está dando resultados a la izquierda.

Andrés Guerra lanzó una crítica sobre el rumbo de la Cámara de Representantes y aseguró que “anda como el cangrejo”. Foto: SAMANTHA CHAVÉZ

SEMANA: ¿Y qué dice el ministro del Interior, Rodrigo Lara?

A.G.: El ministro está más dedicado a sacar adelante el presupuesto de 2027 que a estar concentrado en lo que está pasando en la dinámica política del Congreso. Es bueno hacerle un llamado. Que el Gobierno presente cuáles son las reformas que quiere. No es posible que, dos meses después, el Gobierno no defina si vamos a adelgazar el Estado, la hoja de ruta de los proyectos de ley. Eso hace falta. Esperemos que llegue rápido.