Las tensiones entre el Centro Democrático, que dirige el expresidente Álvaro Uribe, y Salvación Nacional, el partido del senador Enrique Gómez Martínez, llevaron al representante a la Cámara, Andrés Guerra, a romper su silencio y analizar de fondo lo que está ocurriendo entre ambas colectividades de derecha.

Lo hizo luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez le cerrara la puerta a Enrique Gómez Martínez para hacer coaliciones en el Congreso tras los recientes señalamientos del senador de Salvación Nacional contra el exprimer mandatario. Recientemente lo señaló como “socialdemócrata”.

Andrés Guerra y Álvaro Uribe Vélez. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

“El Centro Democrático se cansó de las constantes descalificaciones y la actitud displicente. No existe interés alguno en construir coaliciones con quienes, desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos”, dijo Uribe Vélez en la noche de este lunes, 28 de septiembre. Su mensaje supone un distanciamiento frontal con Salvación Nacional que, sin duda, afecta al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Andrés Guerra, representante a la Cámara por el Centro Democrático, dijo: “Celebro este comunicado del Centro Democrático. Lo político no es dinámico, lo político merece solvencia”.

elecciones, Enrique Gómez y Álvaro Uribe Foto: SEMANA

“He sido el único congresista de la bancada del Centro Democrático que se alejó de cualquier invitación o acercamiento mientras sigan maltratando al partido y a Álvaro Uribe Vélez”.

Añadió: “Fueron muchos más uribistas que doña Lina (Moreno) antes de obtener una curul; fría ingratitud. Increíble. Faltan políticos con P mayúscula”.

Guerra se planteó en SEMANA una pregunta: “¿El senador Enrique Gómez Martínez actúa a nombre propio o hasta dónde llega su postura apoyada por el Gobierno?”.

Andrés Felipe Guerra, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Foto: SAMANTHA CHAVÉZ

Aunque el uribismo ha guardado prudencia en medio de esta confrontación, algunos congresistas del Centro Democrático han salido a defender a Álvaro Uribe, entre ellos, Guerra.

En diálogo con este medio, dijo que “el petrouribismo es una estrategia y está muy definida: buscan llevar con urgencia a Álvaro Uribe y al Centro Democrático al espectro del centro político para que el espacio de la derecha quede perfecto para la llegada del nuevo partido de derecha”.

Se refiere al partido político que saldrá de la fusión entre Salvación Nacional y Defensores de la Patria, la colectividad del presidente Abelardo De La Espriella, cuya personería jurídica definirá en las próximas semanas el Consejo de Estado. SEMANA conoció que ambas casas políticas se unirán, pero la propuesta no ha llegado oficialmente al Consejo Nacional Electoral, que tendrá la última palabra.

Guerra también le dijo a este medio: “Que no se le olvide a Colombia que fue el Centro Democrático, desde el 7 de agosto de 2022, el único partido que asumió los cuatro años de oposición a la izquierda descarada de Gustavo Francisco Petro Urrego. Y ahora nos vienen con el cuentazo de que somos petrouribistas, pura estrategia de las granjas digitales”.