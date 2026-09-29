Fricción en la derecha, entre el Centro Democrático y Enrique Gómez, amenaza el resultado de ese sector en las elecciones regionales

Una alianza entre los líderes del abelardismo y el uribismo de cara a las elecciones regionales del 2027 está. por ahora, descartada. Así lo hizo saber el Centro Democrático a través de su cuenta oficial en las últimas horas.

Centro Democrático le cierra la puerta a Enrique Gómez para hacer coaliciones: “No existe interés alguno”

“El Centro Democrático se cansó de las constantes descalificaciones y la actitud displicente. No existe interés alguno en construir coaliciones con quienes, desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos”, aseguraron en respuesta a Gómez.

En entrevista con SEMANA, el senador de Salvación Nacional, colectividad que coavaló a Abelardo De La Espriella para llegar a la Presidencia, había sugerido una coalición para el próximo año entre los sectores cercanos al Gobierno.

“Ya veremos si en algunos lugares tiene sentido hacer coaliciones con ellos o con otros partidos y si logramos llegar a acuerdos en esos escenarios. Creo que la alianza que rodea y respalda al presidente De La Espriella es amplia y reúne a partidos que, en esencia, creen en la democracia y quieren defenderla del riesgo claro que representa el Pacto Histórico, pues es una colectividad que ha demostrado que no quiere mantener una forma democrática”, aseguró el senador cuando se le preguntó por una posible alianza con el uribismo.

La idea de Gómez es que Salvación Nacional y Defensores de la Patria se puedan unir en un mismo partido con miras a las elecciones regionales y para concentrar esfuerzos en una sola bancada. En las elecciones regionales sucede que en algunos territorios los candidatos terminan siendo avalados por distintas colectividades de ideologías cercanas, sin embargo, todo indica que no se lograría el respaldo del Centro Democrático y del partido que surja del abelardismo para esa contienda.

A pesar de las diferencias con Gómez, el presidente Abelardo De La Espriella y el expresidente Álvaro Uribe mantienen un trato cordial. Foto: Semana

Uno de los sectores que más podría aprovechar esa división es el petrismo, que busca conquistar en varios territorios las elecciones regionales tras la derrota de la Presidencia en el 2026.

Las diferencias entre Gómez y los miembros del Centro Democrático incrementaron cuando el senador y líder de Salvación Nacional llamó al expresidente Álvaro Uribe un “socialdemócrata”, lo que generó la molestia del exmandatario y su bancada.

En ese sentido, se podría estar repitiendo la división que se generó entre ambos sectores para las presidenciales del 2026 en donde ambos terminaron teniendo candidato propio, la diferencia es que en las elecciones regionales los colombianos tendrán más opciones para elegir y podrían terminar decantándose por los postulados de otros sectores.