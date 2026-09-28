Visto bueno que dio Abelardo De La Espriella garantizará la inauguración de nueva cárcel: se conocieron las primeras imágenes

Una de las principales políticas que tiene el actual Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella es la seguridad, y dentro de esa estrategia se encuentra la construcción de diez megacárceles.

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Y mientras se cumple esa promesa de campaña, gracias al visto bueno que dio el mandatario colombiano, una nueva cárcel verá la luz en el país. Los detalles los entregó la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra.

“¡Cuando hay liderazgo, hay resultados! Por más de 6 años, la comunidad esperó la terminación del centro penitenciario. Hoy, gracias a la determinación del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, este proyecto por fin será una realidad”, anotó la mandataria departamental.

A través de su cuenta personal de X, la gobernadora aseguró que “no solo se estableció la fecha de apertura, sino que se aseguraron los recursos financieros necesarios para culminar la infraestructura”.

Además, reveló detalles de los pasos que se dieron que permitieron asegurar la inauguración del centro penitenciario para la región del departamento del Magdalena.

“Este logro es el resultado de un trabajo constante y articulado:

1. Desde el día de la posesión abordé esta problemática con el Ministro de Justicia, Iván Cancino.

2. Posteriormente, adelantamos una mesa de trabajo técnica con el Viceministro de Justicia,

Carlos Eduardo Gónima Díaz-Granados.

3. El pasado viernes elevé la petición formal al Presidente.

4. Y este sábado, junto a miembros de nuestro gabinete y el viceministro, Carlos Eduardo Gónima Díaz-Granados, recorrimos la obra y dejamos definida la fecha de inauguración. Muy pronto estaremos compartiendo la fecha oficial de apertura. Seguimos trabajando con más y mejores resultados”.

Finalmente, el pasado 14 de septiembre, el presidente De La Espriella dio el primer paso para cumplir con su promesa de la construcción de diez megacárceles.

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Ya que en esa fecha lideró una reunión en la sede de su Gobierno en Barranquilla, en la que fueron citados la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y también el ministro de Justicia, Iván Cancino, para revisar los caminos que permitan acelerar la construcción de los centros penitenciarios.