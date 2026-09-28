Euclides Torres, hoy sin visa para EE. UU., habría financiado varios de los eventos de campaña de Gustavo Petro en 2022

Estados Unidos le quitó la visa al empresario barranquillero Euclides Antonio Torres Romero. Así lo anunció el Departamento de Estado de ese país a través de un comunicado oficial, decisión que también alcanzó a la senadora Martha Peralta, del Mais.

“Mi papá sí sabía”: esta es la explosiva confesión de Nicolás Petro sobre la entrada de dineros irregulares a la campaña presidencial; salpicó a Verónica Alcocer y Laura Sarabia, entre otros

Uno de los hechos por los que más es recordado Torres, es por supuestamente haber apoyado la campaña de Gustavo Petro en el 2022, según contó en su momento Nicolás Petro a la Fiscalía y quien también fue influyente en la campaña presidencial de ese año en Barranquilla.

El hijo del expresidente le entregó una carta a la Fiscalía en la que reconocía que junto a Torres organizaron varios eventos de campaña, entre ellos, el primero que realizó Petro en esa contienda, el famoso evento de la P en Barranquilla que se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2021.

Nicolás Petro aseguró que otro evento que ayudó a organizar Torres en esa contienda fue en La Boquilla en Cartagena en octubre de 2021. En ese encuentro, que fue posterior al de Barranquilla y con el que empezaba a hacer recorridos de campaña el exmandatario, también se realizó una P en el mar con canoas de pesqueros. En ambos eventos, además del exdiputado, también estuvo el exministro del Interior, Armando Benedetti.

Según Nicolás Petro, el evento de Petro en la Boquilla también fue financiado por el empresario. Foto: X Armando Benedetti

En Sucre, Euclides Torres habría apoyado la financiación de otros eventos de campaña, según Nicolás Petro. Dos de ellos fueron en San Benito de Abad y otro en Corozal.

“Se financiaron con recursos de Euclides Torres a través del senador Pedro Flórez, que le entregaba sus recursos al señor Rodrigo Ramírez. San Benito Abad, entre las dos manifestaciones, se pudo haber gastado la cifra de aproximadamente 60 millones de pesos, entre las dos, y eso va a sonido, tarima, alquiler de buses, alquiler de canoa, porque para llegar hay un sector de San Benito de Abad que se transporta es vía canoas”, relató.

Otra manifestación política previo a la campaña que fue apoyada por Torres fue en Sincelejo, que según el mismo Nicolás Petro pudo tener un costo aproximado de 100 millones de pesos para buses, logística, publicidad, etc.

Aunque el exdiputado reconoció que Torres financió esos eventos, dijo que no le entregó dinero personalmente, sino que se encargaba de solucionar las necesidades logísticas y de producción, como conseguir una tarima, sonido, entre otros.

El evento de la P en Barranquilla habría sido apoyado por Torres, según Nicolás Petro.

Según el testimonio que entregó Nicolás Petro a la Fiscalía, el exmandatario sabía de la ayuda que estaba brindando el empresario. “Mi papá sí sabía. Porque yo se lo mencioné varias veces. Él lo sabía… él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba”, aseguró.

El exdiputado detalló que, si bien su padre no conocía los “pormenores” tenía conocimiento de ese apoyo a través de un senador del petrismo. “Él sabía que Euclides nos daba a nosotros los recursos a través de Pedro Flórez para financiar el evento, pero no sabía en quiénes (sic) nosotros nos gastábamos los recursos”, agregó Nicolás Petro.

Además, contó detalles de cómo era el manejo con Torres a través de Flórez. “Todos los recursos se canalizaban a través del senador Pedro Flórez… Nosotros le decíamos a Pedro Flórez: necesitamos tanto para tal evento. Él se iba, lo anotaba y volvía con la plata… Entre Euclides Torres y él tenían una empresa fachada”, afirmó el exdiputado ante la Fiscalía.

Nicolás Petro también contó que luego de ganar esa contienda, Torres y el expresidente se habrían reunido personalmente en Florencia, Italia. “Hablaron de los intereses con el Gobierno nacional”, dijo el exdiputado del Atlántico.