“No existe el Clan Torres”: SEMANA revela la declaración de Euclides Torres a la Comisión de Acusación donde habla de Gustavo Petro y la financiación de su campaña

Es considerado un personaje clave para conocer los detalles de cómo llegó Gustavo Petro a la Presidencia en 2022. Se trata de Euclides Torres, el contratista que dio su versión ante la Comisión de Acusación de la Cámara. Allí se investiga a Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña.

SEMANA revisó el expediente y encontró una carta de tres páginas, de Torres, que se conoce justo cuando la próxima semana 17 congresistas votarán un auto que inhibe al presidente de su responsabilidad por los hechos ocurridos, o, en su defecto, lo vinculan a una investigación penal, disciplinaria y lo llaman a indagatoria.

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El documento de Torres llegó a los congresistas investigadores en 2024. “Declaración de Euclides Torres Romero”, se lee en su referencia. Fue anexado el día en que se presentó con sus abogados a rendir declaración porque es señalado de financiar la campaña presidencial de Petro, según declararon Nicolás Petro, el hijo del presidente, además de su exesposa, Day Vásquez.

Aun así, dichos aportes no aparecen registrados en el aplicativo Cuentas Claras, como ordena la ley. Torres argumentó que en la época en que entregó su respaldo, la campaña, oficialmente, no había empezado. En la Comisión hay voces que creen que busca inducir al error.

Euclides Torres. Contratista Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

“Respeto las instituciones”

“Me presento ante ustedes a rendir mi versión sobre la supuesta financiación ilícita en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Confío y respeto las instituciones del Estado y quiero manifestar que estoy presto a atender cada uno de los requerimientos que se me hagan”, dijo.

De manera “irresponsable” –agregó– “se ha dicho que yo tengo o soy parte de un ‘clan político’, el cual se habría lucrado a través de múltiples contrataciones irregulares con el Estado. Esas manifestaciones, además de ser absolutamente falsas, atentan contra mi derecho al buen nombre y a la honra al afirmar que mi patrimonio procede de actividades irregulares”.

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Insistió: “No hago parte de ningún clan político y mucho menos dirijo el supuesto Clan Torres. Esa narrativa, que ha sido creada de forma malintencionada, ha tratado de vincularme con escenarios que no corresponden con mi actividad empresarial, pues mi ejercicio económico ha estado apartado del campo político”.

En ese sentido, “no existe ningún clan en el que yo participe, ni soy gestor de algún movimiento político. Contribuyo a la democracia con mi voto y escuchando atentamente a los candidatos con sus respectivas propuestas”.

Esta es la carta que Euclides Torres envió a la Comisión de Acusación de la Cámara. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

A renglón seguido, habló de su relación con Petro. “He seguido sus ideas y propuestas, las cuales están basadas en la justicia social para la construcción de paz. Esa idea fue la que me llevó, mucho antes de que se anunciara su precandidatura, a apoyar con algunos aspectos logísticos para promover su posible candidatura”.

Dijo que en ese momento, 10 de septiembre de 2021, cuando se organizó el evento de la P en Barranquilla, “ni siquiera había certeza de quién iba a ser el candidato presidencial; solo había un gran número de aspirantes. Yo decidí colaborar, sin interés alguno, en aspectos generales de logística: nunca entregué dinero a Petro, ni a su hijo Nicolás, ni en general a ningún miembro de su familia”.

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Reconoció que en su familia “existen personas que se han desempeñado en cargos de elección popular”. “Sin embargo, esa decisión de ejercer su derecho democrático no guarda relación alguna con mi actividad empresarial, pues cada uno de ellos, como ciudadanos, decide cuál es el proyecto de vida que desea, sin que yo intervenga en esa elección. Cada uno de mis familiares que ha decidido participar en política lo hace por su propia cuenta. Basta revisar sus vinculaciones políticas para confirmar que están inscritos en partidos totalmente diferentes”, explicó.

A su juicio, “eso deja en evidencia que no existe el Clan Torres. Tan solo hay ciudadanos que han escogido como proyecto de vida el ámbito político sin que haya un liderazgo ni mucho menos una coordinación a través mía para acomodar intereses políticos o económicos”.

Gustavo Petro. Presidente de Colombia Foto: PRESIDENCIA

La opción del silencio

Torres sabe que su declaración puede ser objeto de múltiples controversias. Por eso, en su carta dijo que acudió al silencio frente a las posibles preguntas en la Comisión.

Torres insiste en que Petro, en 2021, “ni siquiera sabía con certeza que iba a ser candidato presidencial”.

Sin embargo, el 10 de septiembre de ese año fue el regreso de Petro a las tarimas después de la pandemia, con un objetivo claro: buscar la presidencia. “Caminamos sobre esta P. Esta pasarela tiene forma de P. Es la P de la paz, es la P de Pacto. Sí, también la P de Petro”, pronunció en su discurso el entonces líder del Pacto Histórico. Ese día habló de Dios y reafirmó su fe en Dios.

Nicolás Petro. Hijo de Gustavo Petro Foto: REDES SOCIALES

Euclides Torres fue mencionado varias veces en el expediente contra Petro en la Comisión. Por ejemplo: Nicolás Petro, en declaración juramentada ante ese organismo, contó que “parte del evento del 10 de septiembre de 2021 lo financió Torres: tarimas, publicidad. Desconozco la dinámica de pagos. Nosotros le hacíamos solicitudes a él, por ejemplo, de que se necesita la tarima o el sonido de la tarima”.

El exdiputado del Atlántico mencionó otro evento en Cartagena: “Creo que en octubre de 2021, al lado de la playa, también en forma de P, de Petro. Y el otro fue en Sucre, en San Benito de Abad”.

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Petro conocía a Torres desde antes de la campaña. “El 10 de septiembre hubo una reunión posterior en el apartamento de Armando Benedetti. Fue una cita netamente social. Escuché que se volvieron a reunir, pero nunca presencié más encuentros. Oí en una oportunidad al senador del Pacto Histórico Pedro Flórez (yerno de Euclides Torres) decir que el empresario y mi padre se reunieron en Italia”, contó Nicolás Petro en su declaración.

Armando Benedetti. Ministro del Interior Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Una contraprestación

El hijo del presidente también consideró que es probable que Laura Sarabia haya llegado al Gobierno como una contraprestación de su padre con Torres. “Lo supongo por la cercanía de Laura con Armando Benedetti y la relación de Benedetti con Euclides”, dijo el exdiputado.

SEMANA también tiene en su poder las 14 páginas de la declaración de Laura Sarabia. En una de ellas dijo: “Conozco a Euclides Torres desde 2017 por el entonces senador Armando Benedetti. Mi trato con él ha sido cordial”.

Torres es cercano a Petro. En junio de 2022, cuando el presidente ganó, participó en una celebración privada, donde estuvieron presentes Armando Benedetti, Eva Ferrer, el exministro Jorge Ignacio Zorro, el embajador Eduardo Ávila, Ricardo Roa, Manuel Grau, Danilo Romero y Laura Sarabia, entre otros.

Gloria Arizabaleta. Representante investigadora Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

SEMANA conoció que entre esta semana y la próxima, la Comisión decidirá si inhibe a Gustavo Petro de su responsabilidad en las presuntas irregularidades de su campaña en 2022, como pretende el congresista Alirio Uribe, uno de sus investigadores en la Comisión. O, al contrario, lo vinculan formalmente a un proceso y lo llaman a indagatoria, como pretenden los representantes Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo.

Si nada extraordinario ocurre, la votación será pública. De 17 representantes –el cupo de Wadith Manzur, hoy capturado por el escándalo de la UNGRD, no se ha cubierto–, 10 favorecerían al presidente y otros siete votarían en contra del mandatario.

Wilmer Carrillo. Representante investigador Foto: CÁMARA DE REPRESENTANTES

En favor estarían los representantes Juan Carlos Wills, María Eugenia Lopera, Karyme Cotes, Alirio Uribe, Alejandro Ocampo, Daniel Restrepo, Jorge Tovar, Luis Ramiro Ricardo Buelvas, Jorge Eliécer Tamayo y Olga Lucía Velásquez.

En contra del presidente votarían Carlos Cuenca, Wilmer Carrillo, Gloria Arizabaleta, Óscar Villamizar, Hernán Cadavid, Katherine Miranda y Leonardo Gallego.