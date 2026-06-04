César Eduardo Loza fue presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), sigue perteneciendo a esa organización y hace parte de la junta directiva de Ecopetrol desde enero de 2026 respaldado por el sindicato y gracias al guiño del presidente Gustavo Petro.

Y es que el hoy mandatario tiene que agradecerle a Loza y a la USO el millonario respaldo que le brindaron a su campaña presidencial en 2022 y que hoy lo tiene en la mira de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

SEMANA conoció la declaración que este tecnólogo en sistemas y economista rindió ante la Comisión de Acusación donde confesó cómo desde la Unión Sindical Obrera se apoyó la candidatura de Gustavo Petro en 2022.

Los dineros (600 millones de pesos), según él, no entraron directamente a la campaña, pero se utilizaron para adelantar actividades de promoción del candidato en varias regiones del país.

“En la Asamblea Nacional de Delegados (junio, 2022) se tomó la decisión de destinar como parte de la asamblea recursos para promover la candidatura del doctor Gustavo Petro Urrego, pero esos dineros jamás fueron entregados a la campaña o el candidato. El sindicato, autónomamente, a través de sus directivas, hizo uso de esos dineros para promover la aspiración presidencial”, relató Loza al congresista del Pacto Histórico, Alirio Uribe, investigador del presidente.

“El sindicato destinó los recursos, los hicimos efectivos nosotros mismos a través de nuestras subdirectivas y nuestros aliados en los territorios. El candidato (Petro) le dijo al país que se requerían votos para ganar. Y, obviamente, el sindicato destinó sus recursos y sus activos para promover la campaña”.

Y siguió su relato: “Nuestro sindicato en pleno, los dirigentes sindicales, en su gran mayoría, un 98%, estuvimos enfocados en buscar votos y hacer campaña en las diferentes áreas donde tenemos incidencia. Eso no significa que nosotros hayamos destinado recursos a los responsables directos de la campaña. Los recursos los ejecutamos desde la organización sindical”.

Una vez- añadió- se definió que se respaldaría a Petro “la organización se dedicó a buscar votos. Hicimos un plan de trabajo de tal forma que cada una de las 28 subdirectivas del sindicato, donde tenemos direcciones regionales, generamos un plan de trabajo, de sensibilización en cada uno de los territorios. Para ese efecto era necesario hacer reuniones, encuentros, conferencias, motivando a los trabajadores, en principio, a sus familiares, a los grupos de interés, a las comunidades, a apoyar esta campaña”.

Fue necesario destinar recursos “para pagar salones, eran encuentros masivos, auditorios, garantizar transporte, refrigerio, alimentación, combustible y había que destinar dineros. Ese ejercicio lo hicimos en todo el país. De igual forma, destinamos recursos para hacer publicidad, para sacar volantes, para hacer difusión en redes sociales, para montar vallas y básicamente de esa manera se ejecutaron buena pare de los recursos”.

Cesar Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera. Foto: Tomada de redes.

Dijo que en la industria que tiene la USO “los trabajadores no se concentran en un solo sitio sino que están dispersos. Por ejemplo, en Meta, un departamento muy amplio, tenemos una gran cantidad de afiliados y hacer encuentros con ellos, esas asambleas, significa que hay que desplazarlos y movilizarlos. El transporte fue un recurso o un gasto que tuvimos que respaldar desde la Unión Sindical Obrera (USO)”.

La declaración de César Eduardo Loza está consignada en el auto del congresista Alirio Uribe, quien pidió inhibir a Gustavo Petro de responsabilidad en la investigación por irregularidades en la campaña.

Alirio Uribe y Gustavo Petro. Foto: SEMANA.

No obstante, en el salvamento de voto de los representantes Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo está claro que la USO aportó a la campaña 600 millones de pesos y ese dinero no fue reportado a Cuentas Claras, como lo ordena la ley.

“Este aporte proveniente de fuente prohibida tiene como actor la USO, organización sindical del sector petroleo que se encuentra en la categoría de personas jurídicas inhabilitadas para realizar contribuciones económicas a campañas presidenciales”, se lee en el documento que tiene SEMANA.

“Al verificarse Cuentas Claras, el aporte de la USO no aparece registrado en ninguna de sus líneas, ni como ingreso ni como gasto de la campaña lo que se configura una omisión deliberada de información contable ante la autoridad elctoral. La proximidad temporal entre la asamblea donde se decidió el aporte (8 y 9 de junio de 2022) y la segunda vuelta electoral (19 de junio) excluye cualquier hipótesis razonable de que los recursos no hayan alcanzado a ser utilizados. La urgencia de la decisión, adoptada apenas once días antes de las elecciones evidencia que se trataba de recursos destinados a cubrir gastos de logística para esa jornada específica”.

Gloria Arizabaleta, Gustavo Petro y Wilmer Carrillo. Foto: FOTO1: GLORIA ARIZABALETA/FOTO2: PANTALLAZO DOCUMENTO COMISIÓN/FOTO3:PRESIDENCIA/FOTO4: SEMANA.

El aporte de la USO que, al parecer, llevó a Loza a tener un puesto en la junta directiva de Ecopetrol, es uno de los temas que tiene enredado a Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

La próxima semana la sala plena votaría si inhibe al presidente por esta investigación penal y disciplinaria. O, si al contrario, le abre investigación, lo vincula formalmente y lo llama a indagatoria.