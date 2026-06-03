Congresista del Pacto Histórico que investiga a Petro por las irregularidades en su campaña y pidió absolverlo se quedó solo: SEMANA revela su historia

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alirio Uribe, radicó oficialmente en la tarde de este martes, 2 de junio, el auto inhibitorio para absolver al presidente Gustavo Petro, su amigo personal, de la investigación penal por las irregularidades que se cometieron en la campaña presidencial del 2022, uno de los mayores escándalos que ha enfrentado el jefe de Estado.

Aunque la sala plena del Consejo Nacional Electoral sancionó a los directivos de la campaña por más de 5.300 millones de pesos por los mismos hechos, Uribe, quien hoy hace proselitismo por Iván Cepeda a la Presidencia, consideró que no había pruebas ni méritos para seguir investigando a Gustavo Petro. SEMANA conoció el auto que radicó ante la Secretaría General de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Gloria Arizabaleta, Gustavo Petro y Wilmer Carrillo. Foto: FOTO1: GLORIA ARIZABALETA/FOTO2: PANTALLAZO DOCUMENTO COMISIÓN/FOTO3:PRESIDENCIA/FOTO4: SEMANA.

Alirio Uribe era el coordinador investigador del triunvirato que investigaba a Petro y su despacho adelanta la mayoría de las investigaciones polémicas de su amigo y jefe político.

De este triunvirato hacen parte los congresistas Gloria Arizabaleta, exesposa de Roy Barreras y también parlamentaria del Pacto Histórico en el Valle del Cauca, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U.

Hasta hace unas semanas, el mundo político no confiaba en el triunvirato y hasta se especuló con que beneficiaría a Gustavo Petro. Incluso, se habló de la inhibición y cierre de la investigación penal y disciplinaria antes del 16 de junio, cuando finaliza este período legislativo.

Gustavo Petro, Gloria Arizabaleta, Wilmer Carrillo y Alirio Uribe. Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2,34: SEMANA.

No obstante, este miércoles, 3 de junio, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, sorpresivamente, radicaron un salvamento de voto al auto inhibitorio de su compañero, Alirio Uribe.

Lo dejaron solo y, contrario a la posición del congresista petrista, pidieron investigar formalmente al presidente y llamarlo a indagatoria, como lo reveló en exclusiva SEMANA. En otras palabras, solicitaron que la investigación no se cierre y que se practiquen nuevas pruebas.

“El triunvirato investigador debe disponer la vinculación formal al proceso del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego mediante la recepción a indagatoria. La diligencia deberá ser citada en los términos del Artículo 336 de la Ley 600 de 2000 y se garantizará al investigado el ejercicio pleno del derecho a la defensa, su derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse, entre otros”, se lee en uno de los apartes del documento de salvamento de voto conocido por este medio.

Arizabaleta y Carrillo solicitaron nuevas pruebas dentro del proceso, entre ellas, información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre operaciones financieras inusuales o sospechosas relacionadas con la campaña presidencial de 2022.

Gloria Arizabaleta, Wilmer Carrillo y Alirio Uribe Foto: GUILLERMO TORRES REINA

De la misma manera, pidieron compulsar copias a la jurisdicción ordinaria penal contra algunos de los implicados y comunicar a la Contraloría General y al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales sobre la apertura de esta investigación.

SEMANA conoció que Gloria Arizabaleta, quien además es la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, podría convocar para la próxima semana a la sala plena para votar las dos posturas sobre Petro. No se descarta que sectores de oposición soliciten que la votación se haga pública y con presencia de los medios de comunicación, como lo ordena la ley.

Pero, ¿por qué Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo dieron un giro y tomaron una posición contra el presidente, si ambos son cercanos al gobierno?

SEMANA conoció, por fuentes cercanas a Arizabaleta, que ella es abogada penalista, fue fiscal durante muchos años y tiene claro que hay mérito para seguir investigando al presidente. En el caso de Carrillo, quiere decidir conforme a derecho porque no pretende tener nuevos líos con la Corte Suprema. “Menos por prevaricato”, le narró la fuente a este medio.

Recientemente, el alto tribunal falló en primera instancia en contra de Carrillo y lo condenó por sus actuaciones cuando fue secretario de Infraestructura en Norte de Santander, por unos hechos relacionados con presunta corrupción. La sentencia fue apelada por Carrillo, quien conquistó una curul de senador del Partido de la U en las elecciones del 8 de marzo.