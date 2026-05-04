Corte Suprema condena a Wilmer Carrillo, congresista que investiga la campaña Petro Presidente. Contrató sin cumplir requisitos

La Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia al congresista Wilmar Carrillo por irregularidades en contratación.

“La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, exsecretario de infraestructura del departamento de Norte de Santander, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Carrillo Mendoza es actualmente Representante a la Cámara”, explicó el alto tribunal.

Wilmer Carrillo, representante a la Cámara. Foto: CÁMARA DE REPRESENTANTES

La Corte Suprema de Justicia añadió sobre los hechos que motivaron la condena en primera instancia:

“Están relacionados con el Convenio de Asociación 00177 de 24 de junio de 2011, por valor de $1.465.416.134, cuyo objeto fue la ejecución de obras para la reconstrucción del acceso y protección de la estructura del puente de Puerto León, ubicado sobre el río Zulia en la vía Agualasal–Puerto León–Puerto Santander, que comunica a esa región con la ciudad de Cúcuta.

“Se le cuestionó que los diseños y estudios técnicos fueron realizados por la firma que luego resultó favorecida como contratista, la obra se contrató a través de un convenio de asociación, cuando esta modalidad no es permitida para la ejecución de obras conforme a la Ley 80 de 1993, y además, que la firma contratista era una entidad sin la capacidad técnica requerida para realizar la obra.

“Estuvo siempre en capacidad de comprender la ilicitud del proceso contractual que se adelantaba sin el cumplimiento de sus requisitos legales, a tal punto que la ajenidad que pretende demostrar ante los hechos, se evidencia como un ardid para eludir su responsabilidad en el actuar atípico y antijurídico que sabía que se configuraba con el cúmulo de irregularidades que presentaba la contratación, y no obstante ese conocimiento, en lugar de ajustar su comportamiento a derecho, voluntariamente optó por consumarlos con las consecuencias de que da cuenta la actuación”, dijo la Sala.

El congresista Wilmer Carrillo forma parte del Partido de la U, investiga a Gustavo Petro y es cercano a la Casa de Nariño. Foto: guillermo torres-semana

Frente al caso que conecta a Carrillo con el presidente Gustavo Petro, tiene que ver con la supuesta violación de topes en la campaña presidencial.

Tal como lo ha informado SEMANA, los magistrados Alirio Uribe, Wilmer Carrillo y Gloria Arizabaleta decidirán no solo sobre la actuación penal de Gustavo Petro, sino sobre la disciplinaria.