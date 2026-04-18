Tensión por un expediente de Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara

Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, inspeccionará el proceso por violación de topes electorales que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara decidirá a favor de Petro en dos semanas.

Este medio confirmó que Lombana pretende revisar el expediente nuevamente y buscó hacerlo el viernes 17 de abril, pero desde la Secretaría de la Comisión le informaron que los funcionarios del Estado descansaron porque se festejó el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza.

Corte Suprema revela por qué la magistrada Cristina Lombana quedó por fuera de las investigaciones contra Benedetti

Una fuente de la Secretaría de la Comisión le informó a SEMANA que Lombana no ocultó su molestia y habló de obstrucción a la Justicia. En la Comisión no descartan que la magistrada llegue este lunes. Tal como lo ha informado SEMANA, los magistrados Alirio Uribe, Wilmer Carrillo y Gloria Arizabaleta decidirán no solo sobre la actuación penal de Gustavo Petro, sino también sobre la disciplinaria. En ambos frentes, saldría bien librado.