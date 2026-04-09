Corte Suprema revela por qué la magistrada Cristina Lombana quedó por fuera de las investigaciones contra Benedetti

La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia reveló las razones de la Sala de Instrucción que sacaron a la magistrada Cristina Lombana de las cuatro investigaciones que llevaba desde su despacho en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti.

El magistrado Iván Mauricio Lennis, presidente de ese alto tribunal, explicó: “He sido informado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que la razón por la cual es apartada de los casos es porque la magistrada Lombana tiene una investigación en curso en la Comisión de Acusaciones y esa es una de las causales por las cuales se puede apartar a un juez del conocimiento de un caso”.

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La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investiga a Lombana después de que el ministro del Interior le interpuso una tutela por las demoras que ha tenido esa corporación para investigar a la togada.

Esa queja inició después de que el ministro Benedetti denunciara en sus redes sociales que su residencia ubicada en Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia (Atlántico), fue allanada por la togada y otros funcionarios de la Dijín por una de las investigaciones que llevaba en su contra.