Magistrada Cristina Lombana queda por fuera de las investigaciones contra Armando Benedetti

SEMANA conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó por fuera a la magistrada Cristina Lombana de las cuatro investigaciones que llevaba en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Una ponencia del magistrado César Augusto Reyes advertía que la magistrada Cristina Lombana debía apartarse de los procesos que se adelantan contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por diferentes hechos objeto de cuestionamiento. La ponencia ganó las mayores en el alto Tribunal y la magistrada tendrá que entregar los procesos.

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La votación incluyó cuatro aprobaciones en favor de la ponencia del magistrado Reyes y solo un voto, del magistrado Héctor Alarcón, quedó como constancia y advertencia sobre las recusaciones y cómo este instrumento, aunque legal, pone en líos la independencia de los jueces.

La discusión que terminó favoreciendo al ministro Benedetti surgió luego de un supuesto conflicto de intereses que advirtió la defensa del funcionario, tras advertir serios cuestionamientos contra la magistrada Lombana y que, en criterio de algunos servidores de la justicia, puede abrir una puerta compleja y delicada a la hora de tomar decisiones.

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