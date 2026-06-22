Procuraduría cita a la magistrada Cristina Lombana para que declare contra el ministro Benedetti por llamarla “loca”

Avanza la investigación disciplinaria que en noviembre del año pasado abrió la Procuraduría General de la Nación al ministro del Interior, Armando Benedetti, por llamar “loca, demente y delincuente” a la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Corte Suprema, quien llevaba varias investigaciones contra el funcionario clave del Gobierno Petro.

SEMANA conoció en primicia que la Procuraduría citó a la magistrada Lombana para el martes 30 de junio, a las 9:00 a. m., con el fin de que entregue su versión sobre ese proceso, que se suma a la lista de investigaciones penales y disciplinarias que tiene actualmente el ministro Benedetti.

Primicia: esta es la denuncia de la magistrada Cristina Lombana contra el ministro Armando Benedetti por llamarla “loca, demente y delincuente”

Esa diligencia será llevada a cabo por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, semanas después de que el caso contra Benedetti pasó de indagación a investigación formal por la arremetida que tuvo en su momento contra la abogada.

Aunque esa instancia de la Procuraduría pidió en un principio el testimonio de Lombana por medio de cuestionario, la magistrada rechazó esa propuesta y le pidió al procurador delegado que escuche su testimonio sobre este caso. Por eso irá presencialmente el 30 de junio a declarar contra una de las piezas claves del actual Gobierno.

Hasta el Consejo de Estado compulsó copias a la Procuraduría para que investigara las presuntas faltas disciplinarias que habría cometido Benedetti, después de atacar a una togada que tenía varios procesos en su contra.

La arremetida

Este caso empezó en noviembre del año pasado, cuando el ministro del Interior lanzó duros calificativos contra la magistrada Lombana, justo mientras ella adelantaba un allanamiento policial a una mansión donde vive el alto funcionario con su familia en Puerto Colombia, Atlántico.

Benedetti después reculó asegurando que se dejó “llevar por la ira” porque su familia estaba en la mansión allanada, por lo que pidió disculpas por la arremetida contra la magistrada Lombana. Sin embargo, la investigación disciplinaria ha seguido su curso.

Justo después de este episodio, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes le abrió una investigación a Lombana por una queja que le puso Benedetti. Esa situación generó que la magistrada quedara por fuera de los casos penales que llevaba en contra del ministro del Interior.