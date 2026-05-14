Primicia: esta es la denuncia de la magistrada Cristina Lombana contra el ministro Armando Benedetti por llamarla “loca, demente y delincuente”

SEMANA conoció en su totalidad la denuncia que presentó ante la Fiscalía General la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti.

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En la acción judicial, de 14 páginas, la magistrada —por medio de su apoderado— considera que con sus declaraciones públicas, el ministro del Interior incurrió en los delitos de injuria y calumnia.

Los hechos a los que se hace mención en la denuncia se presentaron en noviembre de 2025, cuando el ministro la calificó, en varias oportunidades, como “loca, demente” y “delincuente”.

Esto después de que se le preguntara por una diligencia de registro y allanamiento en una vivienda de propiedad de Armando Benedetti en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, en medio de una investigación que adelanta la Sala de Instrucción.

Los señalamientos del ministro no pararon ahí. En la entrevista aseguró que la magistrada era una “delincuente” que tenía una obsesión con él y varios integrantes de su familia.

“Estos señalamientos de carácter calumnioso pueden estar asociados a la atribución de conductas típicas penales, tales como revelación de secretos, amenazas, intimidación a testigos, divulgación y utilización de datos reservados, prevaricato, fraude procesal o soborno en actuación penal, entre otras posibles tipologías”, señala la denuncia.

“Aunado a lo anterior, resulta relevante destacar que dichas manifestaciones, de naturaleza injuriosa y calumniosa, fueron proferidas por el Ministro del Interior, Armando Alberto Benedetti Villaneda, a través de un medio de comunicación de amplia circulación nacional e internacional, circunstancia que se encuentra especial relevancia jurídica”, advierte.

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En días anteriores, la Procuraduría General abrió una investigación formal en contra del ministro Benedetti y ordenó la recolección de una serie de pruebas documentales, testimoniales y técnicas.

En esta etapa, el procurador delegado citó a declarar a la magistrada Cristina Lombana.

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“El testimonio de la magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez, a través de certificación jurada, para lo cual, en el momento oportuno, se remitirá el cuestionario en relación con el hecho materia de investigación, cumpliéndose las formalidades previstas en el artículo 170 del Código General Disciplinario”, señala la citación.

El pasado 22 de abril, la magistrada Cristina Lombana quedó por fuera de las cuatro investigaciones que llevaba en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, después de que cuatro de los cinco magistrados habilitados avalaron las recusaciones en su contra, con el argumento de la investigación disciplinaria que le abrió la Comisión de Acusación a la togada.