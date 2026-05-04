Avanza proceso contra Benedetti por llamar “loca” y “demente” a la magistrada Lombana. Caso pasó a investigación formal

SEMANA conoció que desde hace varias semanas el procurador Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, ordenó abrir investigación formal en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, después de que en medios de comunicación llamó “loca” y “demente” a la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, durante un allanamiento a su mansión en Puerto Colombia, Atlántico.

Aunque desde el 11 de noviembre del año pasado el ente de control abrió indagación preliminar contra el alto funcionario del Gobierno Petro, tuvieron que pasar cuatro meses para que el caso pasara a investigación formal en contra de Armando Benedetti.

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Lo particular es que esa decisión se conoció justo después de que la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó una demanda que pedía anular el nombramiento de Benedetti como minInterior, pero le compulsó copias a la Procuraduría General para que investigue la arremetida que tuvo en ese momento contra la magistrada Lombana.

La decisión del procurador delegado para la Sala Disciplinaria de Instrucción, Jorge Enrique Sanjuán, fue: “Iniciar investigación disciplinaria en este asunto, en contra de Armando Alberto Benedeti Vilaneda, identificado con la cédula de ciudadanía n.° xxxxxxxx, en la calidad de ministro del Interior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído".

Además de la investigación, la Procuraduría también decretó una serie de pruebas que reposan en el despacho de la magistrada Lombana relacionadas con el radicado del proceso por el que se ordenó el allanamiento a la casa del ministro en el Atlántico, y una copia de la orden de allanamiento y la orden de registro de la diligencia que realizó el pasado 11 de noviembre de 2025.

El Ministerio del Interior también deberá certificar si la cuenta de Armando Benedetti en la red social X es una cuenta institucional. Si es el caso, el Gobierno deberá enviar el nombre, cargo y funciones de la persona que se encarga de administrar las publicaciones en dicho perfil.

¿Por qué empezó este proceso?

El auto expedido por la Procuraduría registró que este proceso disciplinario contra Benedetti inició después de que SEMANA publicó en su página web, el artículo titulado “Armando Benedetti confirma allanamiento a su residencia y critica a la magistrada Cristina Lombana: ‘Loca, demente’“.

Esa fue la razón principal para que la Procuraduría abriera una indagación preliminar y ahora pase el caso a investigación formal contra Benedetti, después de los duros calificativos que lanzó en contra de la magistrada de la Sala de Instrucción mientras allanaba la mansión en la que vive el ministro junto a su familia en Atlántico.