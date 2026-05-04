El candidato presidencial Abelardo de la Espriella le reclamó al ministro del Interior, Armando Benedetti, por un mensaje que envió en contra de varios activistas de redes sociales que lo siguen en su campaña, a quienes llamó “bodegueros” y “criminales”.

“Armando Benedetti es el ministro del Interior; dentro de sus funciones está garantizar la seguridad de la campaña electoral. En un acto de cobarde irresponsabilidad, el ministro de Petro, su mayor cómplice, amenaza de muerte a activistas de Defensores de la Patria”, aseguró De la Espriella.

El candidato presidencial agregó que desde hace dos años, cuando fundó el movimiento Defensores por la Patria, alertó que Benedetti y el presidente Gustavo Petro “se quieren robar las elecciones, tal como lo hizo su socio, el narco Nicolás Maduro”.

“Ya ni siquiera disimulan. Benedetti, acostumbrado a violar la ley, amenaza de muerte sin rubor. El procurador Gregorio Eljach y la fiscal general deben tomar cartas en el asunto de manera inmediata”, aseguró De la Espriella.

Abelardo de la Espriella suma un nuevo apoyo para su campaña en materia ambiental

El candidato dijo que este ataque sería porque desde el petrismo “están perdidos” y que estarían desesperados porque en las urnas no lo podrían derrotar.

“Acuden, en su desespero, a actuar como los delincuentes que son. Colombianos: estamos advertidos, ocupémonos, denunciemos y cuidemos la democracia. Contra el pueblo unido, no lograrán sus propósitos”, dijo De la Espriella, quien se solidarizó con los creadores de contenido.

Abelardo de la Espriella reclamó por esos hechos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El mensaje que envió Benedetti fue uno en el que dijo que los “bodegueros chiquitos” de “una campaña presidencial”. “Están diciendo que yo llegué a otra campaña presidencial, lo cual es mentira. Quiero decirles a esos creativos y espontáneos bodegueros que ellos son unos criminales porque han trabajado con criminales y, además de eso, están acostumbrados a estar con criminales y a actuar como criminales; están diciendo mentiras de un ministro que, además, no puede participar en política”, afirmó el ministro del Interior.

Y añadió que “todo el que se ha metido en campaña le va mal”. “Apuesto a que no pasan de segunda vuelta. Cuidado y esto se jode, cuidado y la muerte gana”, afirmó Benedetti.

Otros líderes de otras campañas se han solidarizado con los creadores de contenido Miguel Zárate, Santiago Giraldo y Vicent Ramos.

“Toda mi solidaridad con mi amigo Miguel Zárate y con los líderes digitales Santiago Giraldo y Vicent Ramos. Si bien he recibido ataques inexplicables por parte de Santiago y Vincent, creo profundamente que la amenaza que les hace Benedetti es muy grave y que nadie debería ser amenazado de esa forma por un ministro. Benedetti es lo peor que le puede pasar a la política en Colombia”, aseguró el representante electo del Centro Democrático Daniel Briceño, jefe de volanteo nacional de Paloma Valencia.