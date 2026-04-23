Abelardo de la Espriella advierte supuesto robo billonario en el Gobierno Petro

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, encendió las alarmas por un supuesto robo billonario que tendría lugar en el Gobierno Petro, concretamente en el sistema de pensiones.

“Petro y sus cómplices quieren robarse $ 25 billones de los ahorros de la gente, metiéndolos ya a Colpensiones, violando la ley que ellos mismos hicieron”, dijo el Tigre.

El abogado hace referencia a la expedición de un decreto que obliga a los fondos privados de pensiones a transferirle esa cantidad de recursos a Colpensiones. El documento ha generado una tormenta política.

Colpensiones reacciona al decreto que le trasladará $25 billones desde los fondos privados de pensiones

“Los fondos deben quedarse en protegerse hasta la pensión; no permitiremos que se usen para la corrupción y la politiquería”, manifestó el candidato presidencial.

El plan del Ejecutivo es que el 50 % de los recursos lleguen en máximo 20 días hábiles de su puesta en marcha, y el 50 % restante en los siguientes diez días.

Algunos sectores políticos han especulado sobre una supuesta jugada electoral, dado que el movimiento de plata se daría antes de la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo.

Abelardo de la Espriella. Foto: Lina Gasca

Ya se han presentado dos demandas para que el Consejo de Estado ponga la lupa sobre el decreto, ya que se alega que sería contrario a la reforma pensional que aprobó el Legislativo.

Una de esas acciones fue presentada por Abelardo de la Espriella; la otra fue radicada por el equipo jurídico de la también candidata presidencial Paloma Valencia.

“He demandado el decreto ilegal con el que pretenden usar la plata del pueblo para torcer las elecciones a favor de Cepeda. Le he pedido medidas cautelares al Consejo de Estado”, dijo el abogado.

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El presidente Gustavo Petro ya se defendió de las críticas. En respuesta, Paloma Valencia comentó que Colpensiones no entrega dinero al Gobierno nacional y pidió no engañar a las personas.

“Los trabajadores cotizantes de fondos privados de pensiones, si se trasladan libremente a Colpensiones, son los propietarios de sus ahorros y han decidido llevarlo a pensiones”, afirmó Petro.