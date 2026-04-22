Abelardo de la Espriella rechazó invitación de Paloma Valencia

Abelardo de la Espriella respondió a la propuesta que le hizo Paloma Valencia de debatir en las instalaciones del Congreso con el fin de hacerle contrapeso a las exigencias de Iván Cepeda.

Como se recordará, Valencia instó a los candidatos presidenciales a acudir al Senado para confrontar sus ideas. Todo esto, por las peticiones que ha hecho el aspirante del Pacto Histórico: limitar la conversación a tres personas, establecer la agenda y moderador, entre otros temas.

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La fórmula que encontró la candidata del Centro Democrático es que en el Congreso se podría gestionar el debate sin limitaciones, no solo entre ella, De la Espriella y Cepeda, también con Claudia López y Sergio Fajardo.

“Un demócrata no escoge a sus contradictores. Los enfrenta a todos. Silenciar a Sergio Fajardo y a Claudia López es tan grave como huir del debate. Si Iván Cepeda insiste en esta posición, será el debate y la democracia los que lo encuentren”, dijo Valencia.

Paloma Valencia, candidata presidencial Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Frente a esto, ella planteó: “Invito a Fajardo, a Claudia y a Abelardo de la Espriella a venir al Congreso a debatir sin mordazas. A los medios de comunicación les pido que inicien el ciclo de debates”.

Hoy se conoció la postura que asumió el abogado. En un comunicado público, su campaña aclaró que tiene disposición para participar en debates, pero rechazó que sea en el Congreso, pues cree que ese escenario no corresponde a la naturaleza de una contienda electoral.

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“No nos llamemos a engaños. No estoy de acuerdo en convertir el derecho ciudadano de informarse en un juego para generar titulares”, comentó De la Espriella. Su versión es que los debates no pueden ser instrumentalizados con fines políticos ni como una estrategia de posicionamiento mediático.

Él insistió que la rama legislativa no es el lugar para este tipo de ejercicios: “El Congreso está para legislar y ejercer control político al Ejecutivo, no para convertirse en una ventana de campaña. Ya bastante ha sido profanado por los de siempre como para normalizar este tipo de propuestas”.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De la Espriella concluyó que está dispuesto a debatir, pero en los medios de comunicación y en la plaza pública sin condiciones ni restricciones, como sí lo estaría sugiriendo Iván Cepeda.