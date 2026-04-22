Abelardo de la Espriella anuncia auditoría internacional para garantizar “financiación con recursos propios”

A través de un comunicado, la campaña de Abelardo de la Espriella informó que las finanzas tendrán una auditoría internacional para garantizar la transparencia durante todo el proceso.

“Desde la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, fieles a los principios de legalidad y rectitud que guían nuestra lucha por rescatar a Colombia, reiteramos que la financiación de la campaña tiene independencia total”, se asegura en la comunicación.

Así mismo, reiteraron que la financiación de la campaña se está adelantando con recursos propios y con algunos créditos bancarios, por lo que no tienen compromiso alguno con terceros.

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“Por lo anterior, se realizará una auditoría internacional con el fin de garantizar una transparencia sin precedentes. De forma voluntaria, se ha contratado la firma Moore Colombia para adelantar la auditoría externa y certificar cada ingreso y gasto de la campaña”, se reiteró.

Explicaron que la firma hace parte de la red Moore Global, con presencia en 119 países y que eso es una garantía para la auditoría. “Su rigor técnico y experiencia serán la manera de asegurar que cada peso ingresado a la campaña sea trazable y legítimo. Para la campaña, la transparencia con los ciudadanos no es un discurso, es una práctica”.