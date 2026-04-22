Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella se enfrentan en X: “Me divierte verte aliado con el establecimiento”

El presidente Gustavo Petro y el candidato Abelardo de la Espriella volvieron a chocar en X este 22 de abril.

Esta vez, el debate surgió por una serie de fotografías que publicó el jefe de Estado, en las que sugirió que allí figuraban mafiosos colombianos en Miami. En una de ellas apareció el aspirante a la Casa de Nariño.

Petro empezó diciendo: “Mientras me acusan mediáticamente de ser jefe de narcos sin prueba alguna, porque no existe, miren estas fotos de mafiosos colombianos en Miami”.

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En relación con las imágenes, dijo que allí estaban los mismos hombres que habrían realizado gestiones con la extrema derecha de Florida para engañar, supuestamente, al presidente Donald Trump.

Él narró sobre las fotografías: “Aquí aparece alias Boliche, detenido. El abogado Peñarredonda, del buffet de un candidato, y un candidato presidencial de los dos que tiene la extrema derecha en Colombia”.

Gustavo Petro, en la misma comunicación, se refirió al pedido que le hizo Trump para proteger a Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia:

“Es mi deber hacerlo por mi Constitución. (…). Claro que lo haré, a ellos y a todos los candidatos. Ya sabemos de dónde viene la amenaza real contra Iván Cepeda”.

De la Espriella no tardó en responderle al jefe de Estado: “Ay, Petro, tu defensa es decir que no hay prueba de tu jefatura narcoterrorista. Muy pobre respuesta. Yo pensé que mentirías diciendo que eres inocente. Las pruebas las vas a tener que aportar ante la corte norteamericana cuando te llegue el momento”.

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Él agregó que fotos o videos suyos delinquiendo no se van a encontrar:

“Jamás he violado la ley, nunca empuñé un arma contra el Estado, ni secuestré, ni extorsioné, ni asesiné, ni recibí plata en bolsas de basura, ni mandé dinero producto de la corrupción en maletas para comprar al Congreso, ni entregué territorios a los bandidos para que narcotrafiquen, ni me alié con corruptos para comprar votos… tú, sí”.

De la Espriella concluyó: “Me divierte verte aliado con el establecimiento, con los de siempre, para tratar de atajarme. Ya sabes que vamos a ganar en primera vuelta. Se vienen los ataques más bajos; aquí estoy, protegido por la armadura de Dios y el amor del pueblo”.