Abelardo de la Espriella le responde a Gustavo Petro tras cuestionarlo por supuesto apoyo del presidente de Ecuador

El aspirante presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, le salió al paso a las críticas que lanzó este domingo el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta en X.

“Yo estoy listo”: Abelardo de la Espriella le responde a Iván Cepeda sobre el reto a debatir

Petro publicó un mensaje donde se lee: “Estos son los candidatos que dice Daniel Noboa, presidente del Ecuador, como si tuviera derecho a intervenir en política de Colombia”, mostrando una fotografía en la que aparece el candidato con el exnarco Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche.

“Aquí si puedo comprobar que Noboa apoya es el narcotráfico en Colombia”, señaló el mandatario colombiano, quien anunció este domingo que denunciará penalmente al presidente de Ecuador por “calumnia, luego de que se refiriera, en entrevista con SEMANA, a su viaje a la ciudad de Manta.

De la Espriella le respondió al jefe de Estado, también a través de las redes sociales, recordándole que Estados Unidos lo incluyó en la lista Ofac, también conocida como lista Clinton, y que le quitaron la visa.

“Al que le quitaron la visa, incluyeron en la lista Ofac, están investigando y pronto acusarán por narcotráfico en los Estados Unidos, eres tú, Petro, no yo. Con tus actos tienes a Colombia tambaleando. ¿Qué se puede esperar de ti, que hiciste quitar la visa e incluir en la lista Ofac a tu familia también?“, dijo.

“Se acerca tu ocaso y, como todo dictador, estás en el momento en el que eres más peligroso, porque sabes que pronto la justicia tocará a tu puerta. Colombia lo sabe y está en pie de lucha democrática. El pueblo ya se cansó de ti y, en las urnas, junto con los colombianos de bien, te voy a derrotar", agregó.