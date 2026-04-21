Gustavo Petro lanzó mensaje directo en X a la campaña de Abelardo de la Espriella por propuesta: “No se roben las ideas”

Este martes 21 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, se molestó por una iniciativa que impulsa la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella sobre la Altillanura, señalando que ese proyecto es idea de su administración.

El disgusto del jefe de Estado quedó plasmado en su cuenta personal de X, al expresar que esa campaña no está gobernando, ya que recordó que aún le faltan 100 días para terminar su mandato en la Casa de Nariño.

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“A cien días de terminar el gobierno, ustedes no gobiernan. No se roben las ideas; hacen como Peñalosa con el metrocable de Ciudad Bolívar en Bogotá, que lo cogió ya en construcción desde mi gobierno, ya financiado, y le cambió el nombre para apropiarse de un proyecto no hecho por él. El último proyecto de movilidad hecho en Bogotá, cien por ciento eléctrico y sin semáforos”, expresó el jefe de Estado.

Además, manifestó: “El llano necesita ferrocarril y no un terraplén. El río Meta es navegable por meses. El estudio de Villavicencio a Puerto Gaitán está ya en proceso. Hablar de seguridad jurídica es que se van a robar los baldíos de la nación para entregarlos a grandes empresarios del país, no para hacer alimentos para seres humanos, sino para continuar como en la selva amazónica con cultivos de palma africana o soya”.

“Colombia y el mundo necesitan alimentos y la tierra baldía es para el campesinado por ley. La línea férrea: desde Villavicencio hasta el Atlántico venezolano y antes, la navegabilidad del río Meta/Orinoco pondrán decenas de millones de hectáreas a esta nueva frontera agraria que el mundo no tenía y que hay que cuidar ambientalmente”, concluyó el presidente de la República en el mensaje que publicó en sus redes sociales.

Sin embargo, desde la campaña de Abelardo de la Espriella, la versión es diferente, ya que señalan que fue el Gobierno Petro quien “presentó como propia” la idea que había salido con anterioridad desde ese sector.

Inclusive publicaron un video de José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, dando detalles de la propuesta: “Estamos aquí para iniciar la propuesta de construir una Colombia Milagro. Estamos aquí con este propósito de hacer de la Altillanura esa gran potencia de desarrollo productivo agropecuario en nuestro país con vocación exportadora”.

“El proyecto arranca desde ya y arranca con una propuesta en materia de seguridad jurídica alrededor de las tierras, de seguridad física, también de proveeduría de acceso a insumos y un esfuerzo grande en materia de infraestructura con un gran terraplén que conecte el puerto Arimena con Puerto Carreño”, recalcó Restrepo.

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Y finalizó: “De esa manera, abriríamos la posibilidad de por lo menos un millón y medio de hectáreas en este proyecto y otros a lo largo del país para ampliar la frontera agrícola de nuestra nación. ¿Eso qué significa? Seguridad alimentaria para nuestro país, vocación exportadora y liberar el potencial de esta Colombia milagro”.