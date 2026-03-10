¿Quién es José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella?

José Manuel Restrepo es la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Los dos irán en llave a la primera vuelta el próximo domingo, 31 de mayo.

Restrepo es muy conocido en Colombia porque fue una figura importante en el gobierno de Iván Duque, donde fue ministro de Hacienda y de Comercio.

Es economista de la Universidad del Rosario, donde también se especializó en finanzas privadas. Tiene una maestría en economía de la Escuela de Economía de Londres y un doctorado en administración de la Universidad de Bath en el Reino Unido.

“Tiene una destacada trayectoria profesional en el mundo académico y en cargos de alto gobierno. Fue rector y vicerrector de la Universidad del Rosario”, destacó la Universidad EIA.

José Manuel Restrepo también lideró el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa) y la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. También ha sido profesor e investigador universitario.

Abelardo de la Espriella aseguró que el nombramiento de Restrepo como su fórmula vicepresidencial no obedeció a una jugada política, sino a una determinación técnica pensando en el futuro de Colombia.

En dado caso de que la fórmula resulte electa, el abogado distribuyó funciones: “Mi vicepresidente desarrollará la agenda internacional, mientras yo despacharé desde cada uno de los 32 departamentos, resolviendo los problemas de Colombia”.

La primera aparición pública de los dos candidatos tendrá lugar este jueves, 12 de marzo, en la ciudad de Cali. Así lo anticipó de la Espriella en una publicación en su cuenta de X.

“Allí donde intentaron dividirnos, nos uniremos para construir la patria milagro. ¡Ahora vamos por la Presidencia! Los espero este 12 de marzo en Cali, desde las 5:00 p. m., en la arena Cañaveralejo, donde presentaré mi fórmula vicepresidencial”, comentó el aspirante a la Casa de Nariño.