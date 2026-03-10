Abelardo de la Espriella anuncia a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial

El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, informó que su fórmula a la Vicepresidencia será José Manuel Restrepo, un reconocido estadista y exministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque.

“Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en las diferencias, y un gobierno pulcro, experto, académico e impoluto”, dijo el abogado en una publicación en su cuenta de X.

Abelardo de la Espriella explicó en una grabación que su decisión no obedeció a un cálculo político ni a una recomendación de expertos, sino a una necesidad que tendría el país para recobrar su rumbo.

Iván Cepeda le apuesta a la fórmula vicepresidencial de Aida Quilcué para enfrentar a Paloma Valencia; esta es su estrategia

“No hay amiguismo en dicha decisión. He visto a mi fórmula cuatro veces en la vida. A pesar de ello, desde el primer momento en que anuncié mi aspiración, tuve claro que un académico reputado, exministro muy bien calificado, será el mejor compañero de viaje en esta justa patriótica”, dijo el candidato.

En otro fragmento, los dos aparecieron en escena: de la Espriella y Restrepo. El aspirante presidencial dijo: “Qué honor contar contigo para salvar y reconstruir a Colombia”.

A lo que respondió Restrepo: “Para recuperar la esperanza, para construir consensos con quienes piensan distinto y para inyectarle experiencia, madurez y conocimiento a esta apuesta por el futuro del país”.

Abelardo de la Espriella informó que José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, será su fórmula vicepresidencial. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/tzpyQHltKD — Revista Semana (@RevistaSemana) March 10, 2026

¿Quién es José Manuel Restrepo?

José Manuel Restrepo es un economista y político colombiano que, de momento, se desempeña como rector de la Universidad EIA, ubicada en Medellín.

Ha tenido trayectoria en el sector público de la mano del expresidente Iván Duque. Durante su gobierno, ocupó los cargos de ministro de Hacienda (2021-2022) y ministro de Comercio, Industria y Turismo (2018-2021).

En la administración de Gustavo Petro, ha levantado su voz de protesta por las reformas sociales y ha reprochado el manejo de la política económica.

Exministros de Hacienda firmaron carta contra inversiones forzosas: preocupación por golpe al sistema financiero

De acuerdo con los planes, el primer acto público que liderarán ambos candidatos será este jueves, 12 de marzo, en la ciudad de Cali. “Desde las 5:00 p. m. en la Arena Cañaveralejo, donde presentaré mi fórmula vicepresidencial”, comentó de la Espriella en X.