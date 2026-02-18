Economía

Exministros de Hacienda firmaron carta contra inversiones forzosas: preocupación por golpe al sistema financiero

En el documento aparecen como firmantes José Antonio Ocampo, Mauricio Cárdenas, José Manuel Restrepo, entre otros reconocidos exfuncionarios de la cartera.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 7:06 a. m.
José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Mauricio Cárdenas y otros exministros de Hacienda se pronunciaron por el proyecto de inversiones forzosas.
José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Mauricio Cárdenas y otros exministros de Hacienda se pronunciaron por el proyecto de inversiones forzosas. Foto: Semana

El Gobierno Nacional puso hace algunas semanas sobre la mesa una idea que ya había mencionado en algún momento y que buscaría que los bancos hagan inversiones obligatorias en varios sectores. Se trata del proyecto de inversiones forzosas, que ha causado una fuerte fricción en el sistema financiero, tras algunos graves efectos que se verían en la economía.

En línea con ello, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, se pronunció al respecto, asegurando que estas inversiones por 35 billones obligarían a elevar las tasas de interés y reducirían también la cartera de los bancos. También tendría efectos en el crecimiento económico e incluso el acceso a la financiación.

Jonathan Malagón, Presidente de Asobancaria se pronuncia ante el aumento del salario mínimo para 2026
Jonathan Malagón, Presidente de Asobancaria se ha referido al proyecto de inversiones forzosas. Foto: ASOBANCARIA

Esta medida lo que buscaría es una mayor intervención del Estado en los créditos bancarios y también la asignación de recursos a sectores prioritarios para el Gobierno.

Son varias las voces que se han escuchado en contra de la iniciativa, dada la peligrosidad para el sistema financiero y el desajuste que provocaría en el mismo. Recientemente se conoció una carta que firmaron varios exministros de Hacienda, expresando su preocupación por el proyecto en mención.

Macroeconomía

Tres razones de la protesta frente al Ministerio de Minas; alegan crisis del etanol y pérdidas de empleo

Macroeconomía

Ahorro, cambios de trabajo y despidos: lo que revela el recaudo de cesantías de este año

Macroeconomía

El plan financiero de 2026 nada que se destapa; se acaba febrero y aún no hay hoja de ruta de las finanzas para el año, ¿qué pasa?

Macroeconomía

Vía al Llano: Coviandina anuncia fechas de cierres en dos túneles de la ruta a Villavicencio

Macroeconomía

El colombiano que más compró a través de Rappi y otros impresionantes récords que se registran en la plataforma de domicilios

Macroeconomía

Gobierno Petro recibió un país endeudado, pero ha empeorado el problema: cuando el endeudamiento deja de tener justificación

Macroeconomía

Euro: cotización de la divisa hoy 17 de febrero en Colombia

Macroeconomía

Polémica por posible nombramiento en la dirección de la UIAF: preocupa antecedente

Macroeconomía

Gobierno destapa nuevos detalles del impuesto a empresas que cobrará por emergencia económica: será diferencial

Nación

Hallan aumento billonario en contratos antes de la Ley de Garantías, mientras el Gobierno busca plata para emergencias

Consejo Gremial Nacional se pronuncia sobre la decisión tomada por el Consejo de Estado: “Expresa su pleno respeto y respaldo”

“Los firmantes de esta carta, exministros de Hacienda y Crédito Público de Colombia que hemos dirigido las finanzas del país en distintos momentos y desde diferentes gobiernos, expresamos nuestra más profunda preocupación frente al reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero. Lo hacemos desde la experiencia, no desde una postura partidista”, precisa la misiva.

Aseguran que estas inversiones no son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni para atender la emergencia. Al contrario, tienen un efecto nocivo, pues encarecen las tasas de interés, reducen la disponibilidad de recursos y terminan perjudicando a quienes más necesitan financiamiento.

Salario minimo
Se encarecerían las tasas de interés. Foto: Adobe Stock

“La experiencia internacional es contundente: la mayoría de las economías que adoptaron estos esquemas los desmontaron al constatar sus efectos negativos. Los países de la región que aún los mantienen son precisamente los que tienen los sistemas financieros más débiles”, agrega la carta.

Recuerdan además que durante el siglo XXI, solo Bolivia y Venezuela han creado nuevas inversiones forzosas, en los Gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales, referentes que difícilmente debería seguir Colombia. Agregan que los bancos son los que administran el ahorro de 28 millones de colombianos y que una decisión de esta magnitud merece un debate técnico riguroso y no la premura de una emergencia.

Controversia entre Contraloría y UNGRD por plata que hay en el fondo de gestión del riesgo

“Existen instrumentos más eficaces y menos costosos para canalizar recursos hacia sectores afectados, como garantías del Gobierno Nacional, subsidios focalizados a la tasa de interés, líneas de redescuento. La solidaridad con los damnificados se demuestra con acciones eficaces, no con medidas que encarecen el crédito para todos los colombianos”, precisó.

Economía en Colombia
El proyecto deterioraría el acceso al crédito para los colombianos. Foto: Getty Images

En la carta, aparecen como firmantes los siguientes exministros de Hacienda: Alberto Carrasquilla, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas.

Más de Macroeconomía

Protesta frente al Ministerio de Minas

Tres razones de la protesta frente al Ministerio de Minas; alegan crisis del etanol y pérdidas de empleo

14 de febrero es el plazo para que las empresas le consignen a sus empleados las cesantías.

Ahorro, cambios de trabajo y despidos: lo que revela el recaudo de cesantías de este año

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, no la tendrá fácil en 2026. Enfrentará una emergencia económica como salvavidas, que será revisada por la Corte Constitucional.

El plan financiero de 2026 nada que se destapa; se acaba febrero y aún no hay hoja de ruta de las finanzas para el año, ¿qué pasa?

Túneles en la vía al Llano

Vía al Llano: Coviandina anuncia fechas de cierres en dos túneles de la ruta a Villavicencio

Rappi

El colombiano que más compró a través de Rappi y otros impresionantes récords que se registran en la plataforma de domicilios

Radiografía del endeudamiento histórico en Colombia - $COP billones

Gobierno Petro recibió un país endeudado, pero ha empeorado el problema: cuando el endeudamiento deja de tener justificación

Billetes euros.

Euro: cotización de la divisa hoy 17 de febrero en Colombia

Dólar cerró en Colombia

Dólar cierra a la baja en Colombia: valor oficial del 17 de febrero

Se vende o se arrienda finca raiz

Colombianos buscan más arriendos que inmuebles para comprar: así se movió el mercado inmobiliario en 2025

Noticias Destacadas