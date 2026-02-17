Economía

Consejo Gremial Nacional se pronuncia sobre la decisión tomada por el Consejo de Estado: “Expresa su pleno respeto y respaldo”

Por medio de un comunicado de prensa se dio a conocer la postura del consejo.

Manuel Santiago Sánchez González

17 de febrero de 2026, 3:25 p. m.
El Consejo Gremial se pronunció en las últimas horas. Foto: NICOLAS LINARES

En la tarde del martes 17 de febrero de 2026, el Consejo Gremial Nacional se pronunció sobre la decisión emitida en días pasados por el Consejo de Estado.

Logo Consejo Gremial Nacional Foto: Consejo gremial

“El Consejo Gremial Nacional expresa su pleno respeto y respaldo a las decisiones adoptadas en derecho por el Consejo de Estado en el marco del proceso de nulidad contra el Decreto 1469 de 2025 que fijó el salario mínimo para la vigencia 2026, e invita al Gobierno Nacional a su acatamiento”, señalan por medio del comunicado de prensa.

Por otra parte, señalaron que por medio de las acciones tomadas por el Consejo de Estado, el cual suspendió de manera provisional el aumento al salario mínimo 2026.

“En un Estado Social de Derecho, el control jurisdiccional de los actos administrativos constituye una garantía esencial de legalidad, equilibrio institucional y seguridad jurídica, por lo que las providencias judiciales deben cumplirse en sus estrictos términos y dentro de los plazos fijados por las autoridades”, destacó el Consejo.

Junto a esto, destacaron que el salario mínimo es un instrumento de alta relevancia social y económica, por lo que el Gobierno nacional debe expedir un nuevo acto administrativo con estricta sujeción a la Constitución y a los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996, garantizando su debida motivación técnica y jurídica.

Consejo Gremial hace llamado a la Corte Constitucional por posible decreto de emergencia económica

Pronunciamiento de la Andi

Por medio de un pronunciamiento en las redes sociales, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se refirió al proceso que se adelanta actualmente alrededor del salario mínimo, al destacar que han podido expresar sus preocupaciones y las advertencias por el posible efecto sobre el empleo, el posible efecto sobre la informalidad y el efecto sobre la inflación.

“Asistimos a la reunión que convocó el Gobierno Nacional de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales durante esta semana en razón del fallo del Consejo de Estado que suspende temporalmente o cautelativamente la aplicación del Decreto de Aumento del Salario Mínimo que se emitió en diciembre del año pasado. Fuimos representantes del Gobierno, representantes de los trabajadores y representantes de los empleadores, y cada una de las partes expresó su opinión que quedó consignada en el acta que seguramente saldrá durante los próximos días. Allí no estábamos tomando una decisión, no estábamos en este momento en una concertación propiamente dicha ni tampoco en una negociación de salario mínimo en este momento, sino básicamente expresando nuestras opiniones”, señaló Mac Master.

