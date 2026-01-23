Comercio exterior

“Relación entre Colombia y Ecuador trasciende lo comercial”: dice el Consejo Gremial, que llama al restablecimiento bilateral

Se trata de uno de los primeros pronunciamientos de la nueva presidenta de ese gremio de gremios.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
23 de enero de 2026, 6:36 p. m.
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial.
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial. Foto: CARAVANA Films

Es casi generalizado el llamado a manejar la situación entre Colombia y Ecuador por la vía diplomática y el Consejo Gremial Nacional, que agrupa a 35 de los grandes gremios económicos del país, no ha sido la excepción.

Con la vocería de Natalia Gutiérrez, nueva presidenta del gremio de gremios, hicieron un pronunciamiento en el que pusieron sobre el tapete una relación de vieja data que, además, a juicio de la directiva gremial, “trasciende lo comercial”.

Así las cosas, Gutiérrez sugirió la búsqueda de caminos para restablecer las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador, de manera que se puedan proteger el empleo y la estabilidad regional.

“El Consejo Gremial Nacional hace un llamado firme y respetuoso a los Gobiernos de Colombia y Ecuador a utilizar los canales de diálogo técnico y diplomático para restablecer las relaciones comerciales bajo los estándares que las han caracterizado históricamente”, señala el pronunciamiento.

Macroeconomía

Precio del euro a la baja en la tarde del 23 de enero en Colombia: así se cotiza la divisa

Macroeconomía

Dólar cambia de tendencia y se impulsa al alza: este es el precio oficial de este viernes 23 de enero

Macroeconomía

Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: inició el primer ciclo de pagos de 2026 y así podrá reclamarlo

Macroeconomía

Gobierno acelera programa de inclusión financiera, para otorgar créditos con facilidad. ¿En qué consiste y cómo aplicar?

Macroeconomía

Empresas que no suban el salario mínimo podrán ser denunciadas ante el Ministerio de Trabajo: este es el QR para el proceso

Macroeconomía

Cancillería ecuatoriana no podrá asistir a la reunión con Colombia, tras la guerra arancelaria: hicieron nueva propuesta de fecha

Macroeconomía

Economía colombiana en noviembre creció en más de 3 %, según el ISE del Dane

Macroeconomía

Consejo Gremial hace llamado a la Corte Constitucional por posible decreto de emergencia económica

Macroeconomía

Natalia Gutiérrez fue anunciada como la nueva presidenta del Consejo Gremial Nacional

Confidenciales

Cambios en el Consejo Gremial: Natalia Gutiérrez sería la nueva presidente

Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images / Foto 3: Getty Images

El anuncio de intercambio de medidas arancelarias ha sido el pan de cada día en las últimas jornadas. Fue el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, el que empezó asegurando que impondría un arancel de 30 % a los productos colombianos que lleguen a su territorio, como una medida de presión ante lo que, a su juicio, es una débil lucha contra el narcotráfico y el contrabando, lo que estaría afectando su economía.

En respuesta, el Gobierno colombiano dijo que les bajaría el taco, en el sentido de frenarles exportaciones de energía.

Consejo Gremial defiende la relación bilateral

En medio de la situación, el Consejo Gremial argumentó que “Ecuador es un socio comercial estratégico para Colombia y la relación ha sido de beneficio en doble vía”.

Fue así que Natalia Gutiérrez sacó a relucir los datos según los cuales “Colombia exportó a Ecuador alrededor de 1.673 millones de dólares, mientras que Ecuador exportó a Colombia cerca de 681 millones, cifras que reflejan la profunda integración productiva entre ambas economías y de la cual dependen miles de empleos en distintos sectores”.

Han sido cercanos

Para el Consejo Gremial, no hay que olvidar que “la relación bilateral trasciende lo comercial”. Por lo tanto, recordó que “en momentos críticos, Colombia ha contribuido de manera significativa a la seguridad energética de Ecuador, llegando a cubrir hasta el 12 % de su consumo eléctrico, cooperación que ha sido clave para la estabilidad de ambos países”.

En consecuencia, el Consejo Gremial dice que las herramientas económicas no deben emplearse como mecanismos de presión o confrontación política. “Hacerlo deteriora la confianza mutua, incrementa los costos del comercio, debilita los procesos de integración regional y envía señales negativas a los mercados”.

Los afectados son los trabajadores

Para el Consejo Gremial, las medidas que restrinjan o encarezcan el intercambio en las relaciones de naciones tan cercanas generan impactos directos, tanto en la actividad empresarial, como en el bienestar de los trabajadores: “Se pone en riesgo el empleo y la confianza de los inversionistas en la región andina”, dijo la vocera del gremio de gremios.

La salida, según agregó Gutiérrez, debe ser inmediata. “Que se activen los canales institucionales, técnicos y diplomáticos formales, separados de la coyuntura política, con el fin de preservar la estabilidad económica, proteger el empleo y mantener un entorno de certidumbre para la inversión”.

Más de Macroeconomía

Billetes euros.

Precio del euro a la baja en la tarde del 23 de enero en Colombia: así se cotiza la divisa

Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.

Dólar cambia de tendencia y se impulsa al alza: este es el precio oficial de este viernes 23 de enero

natalia GUtiÉRREZ Presidenta de Acolgen

“Relación entre Colombia y Ecuador trasciende lo comercial”: dice el Consejo Gremial, que llama al restablecimiento bilateral

En Bucaramanga más de 10 mil personas son beneficiadas con este subsidio.

Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: inició el primer ciclo de pagos de 2026 y así podrá reclamarlo

La calle 14 en el centro de Cali entre carrera 5ta y 10 invadida por completo por ventas ambulantes.

Gobierno acelera programa de inclusión financiera, para otorgar créditos con facilidad. ¿En qué consiste y cómo aplicar?

La oración para alejar la envidia del trabajo.

Empresas que no suban el salario mínimo podrán ser denunciadas ante el Ministerio de Trabajo: este es el QR para el proceso

Gustavo Petro + Daniel Noboa frontera Colombia y Ecuador

Cancillería ecuatoriana no podrá asistir a la reunión con Colombia, tras la guerra arancelaria: hicieron nueva propuesta de fecha

Economia

Economía colombiana en noviembre creció en más de 3 %, según el ISE del Dane

Dólar Dólares

Dólar sigue a la baja en Colombia: este es el precio para el 23 de enero

Deportivo Pereira contra Llaneros.

Alerta en el mundo del fútbol: Deportivo Pereira a reorganización empresarial; Supersociedades anunció el oficio

Noticias Destacadas