“Relación entre Colombia y Ecuador trasciende lo comercial”: dice el Consejo Gremial, que llama al restablecimiento bilateral

Es casi generalizado el llamado a manejar la situación entre Colombia y Ecuador por la vía diplomática y el Consejo Gremial Nacional, que agrupa a 35 de los grandes gremios económicos del país, no ha sido la excepción.

Con la vocería de Natalia Gutiérrez, nueva presidenta del gremio de gremios, hicieron un pronunciamiento en el que pusieron sobre el tapete una relación de vieja data que, además, a juicio de la directiva gremial, “trasciende lo comercial”.

Así las cosas, Gutiérrez sugirió la búsqueda de caminos para restablecer las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador, de manera que se puedan proteger el empleo y la estabilidad regional.

“El Consejo Gremial Nacional hace un llamado firme y respetuoso a los Gobiernos de Colombia y Ecuador a utilizar los canales de diálogo técnico y diplomático para restablecer las relaciones comerciales bajo los estándares que las han caracterizado históricamente”, señala el pronunciamiento.

Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images / Foto 3: Getty Images

El anuncio de intercambio de medidas arancelarias ha sido el pan de cada día en las últimas jornadas. Fue el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, el que empezó asegurando que impondría un arancel de 30 % a los productos colombianos que lleguen a su territorio, como una medida de presión ante lo que, a su juicio, es una débil lucha contra el narcotráfico y el contrabando, lo que estaría afectando su economía.

En respuesta, el Gobierno colombiano dijo que les bajaría el taco, en el sentido de frenarles exportaciones de energía.

Consejo Gremial defiende la relación bilateral

En medio de la situación, el Consejo Gremial argumentó que “Ecuador es un socio comercial estratégico para Colombia y la relación ha sido de beneficio en doble vía”.

Fue así que Natalia Gutiérrez sacó a relucir los datos según los cuales “Colombia exportó a Ecuador alrededor de 1.673 millones de dólares, mientras que Ecuador exportó a Colombia cerca de 681 millones, cifras que reflejan la profunda integración productiva entre ambas economías y de la cual dependen miles de empleos en distintos sectores”.

Han sido cercanos

Para el Consejo Gremial, no hay que olvidar que “la relación bilateral trasciende lo comercial”. Por lo tanto, recordó que “en momentos críticos, Colombia ha contribuido de manera significativa a la seguridad energética de Ecuador, llegando a cubrir hasta el 12 % de su consumo eléctrico, cooperación que ha sido clave para la estabilidad de ambos países”.

En consecuencia, el Consejo Gremial dice que las herramientas económicas no deben emplearse como mecanismos de presión o confrontación política. “Hacerlo deteriora la confianza mutua, incrementa los costos del comercio, debilita los procesos de integración regional y envía señales negativas a los mercados”.

Los afectados son los trabajadores

Para el Consejo Gremial, las medidas que restrinjan o encarezcan el intercambio en las relaciones de naciones tan cercanas generan impactos directos, tanto en la actividad empresarial, como en el bienestar de los trabajadores: “Se pone en riesgo el empleo y la confianza de los inversionistas en la región andina”, dijo la vocera del gremio de gremios.

La salida, según agregó Gutiérrez, debe ser inmediata. “Que se activen los canales institucionales, técnicos y diplomáticos formales, separados de la coyuntura política, con el fin de preservar la estabilidad económica, proteger el empleo y mantener un entorno de certidumbre para la inversión”.