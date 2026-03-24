Gustavo Petro acusó de “terrorismo económico” a Consejo Gremial por alerta sobre nuevo impuesto de su Gobierno

La preocupación que puso sobre la mesa el Consejo Gremial, por un nuevo impuesto del Gobierno nacional, no pasó desapercibida por el presidente de la República, Gustavo Petro.

El mandatario rechazó que el Consejo Gremial advirtiera que la medida sobre un impuesto al patrimonio abriera la puerta a que las empresas del país se quiebren.

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“Y por qué no quebraron las empresas en la época de Uribe y Santos si era cuando el impuesto al patrimonio era hasta cinco veces superior y cobijaba a todas las empresas y no a una ínfima minoría de grandísimas empresas rurales y urbanas, que es lo que hemos hecho nosotros. Las más grandes de todas”, cuestionó el jefe de Estado.

También expresó: “Dejen de hacer terrorismo económico, que a los grandes ricos les da pereza no pagar los derechos de la gente que les sirve y a los soldados y sus armas que los defienden (sic)”.

Las alertas del Consejo Gremial se desprenden de los detalles que se enmarcan en la emergencia económica, ya que el Gobierno incluyó en sus decretos el impuesto al patrimonio para las empresas con este indicador por encima de 10.400 millones de pesos.

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A su turno, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial, a través de su cuenta de X, habló de un “deterioro económico sin precedentes” de aplicarse el polémico impuesto al patrimonio.

“Miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse. Por eso debemos diferenciar lo que sería un recaudo eficiente versus este intento de asfixiar al tejido productivo. Gravar de esta manera el patrimonio corporativo castiga a las empresas por haber invertido en el país”, subrayó en esa plataforma digital.