Política

Gustavo Petro habló de la necesidad de que los “riquitos” paguen más impuestos en la recta final de su Gobierno

El jefe de Estado envió un mensaje directo al Banco de la República.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 2:59 p. m.
El presidente Gustavo Petro habló del panorama económico del país.
El presidente Gustavo Petro habló del panorama económico del país. Foto: Presidencia

Este martes 24 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha estado bastante activo en sus redes sociales, lanzando varios mensajes en su cuenta personal de X.

Varias de las publicaciones del mandatario se concentraron en mencionar la tragedia que se registró con el accidente aéreo de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Putumayo, en el cual perdieron la vida más de 60 uniformados.

Gustavo Petro sorprendió con anuncio sobre el precio de la gasolina y lanzó inesperada recomendación a los usuarios

Pero también publicó mensajes de otros temas nacionales; es el caso de la economía del país. En uno, el jefe de Estado habló de la necesidad de que los “riquitos” del país paguen más impuestos.

Deseo que surgió en la recta final de su gobierno, ya que Gustavo Petro, según la Constitución del país, terminará su tiempo en la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026.

Política

Gustavo Petro acusó de “terrorismo económico” a Consejo Gremial por alerta sobre nuevo impuesto de su Gobierno

Política

Petro señaló a exministro de Iván Duque de ser “directo responsable” por accidente del avión Hércules que dejó 69 muertos

Política

Federico Gutiérrez desde Asocapitales: “El presidente visita las regiones cuando va a hablar con los peores bandidos”

Política

Increíble: la pista aérea de donde despegó el avión Hércules accidentado en Puerto Leguízamo fue invadida por 300 vacas hace un mes

Política

Citarán a debate de control político en el Congreso a la Aerocivil por accidente de aeronave de la FAC, en Putumayo

Política

USO le exige a la junta de Ecopetrol apartar a Ricardo Roa de la presidencia: “Está obligada a proteger la reputación de la compañía”

Política

Asocapitales presenta propuestas a los candidatos: “Necesitamos restablecer la relación entre el Estado y las ciudades”

Nación

Ejército revela nombres de los 61 militares muertos en el accidente del avión Hércules en Putumayo. Transportaba 126 personas

Confidenciales

Sergio Fajardo desmintió la supuesta renuncia a su candidatura presidencial para adherirse a otra campaña: “Falso”

Política

Gustavo Petro sorprendió con anuncio sobre el precio de la gasolina y lanzó inesperada recomendación a los usuarios

“Somos la cuarta economía más grande de América Latina, gracias a la diversificación económica, es decir, no depender solo de petróleo, carbón o cocaína”, expresó el presidente Gustavo Petro.

Agregó: “Hemos salido de la enfermedad holandesa que nos llevaba a especializarnos en hidrocarburos y muchas ramas agrarias e industriales se abren campo, volviéndonos poderosos. Solo falta que los riquitos paguen más impuestos y el Banco de la República baje más la tasa real de interés”.

No obstante, hace varios días el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Hacienda, publicó oficialmente el plan financiero de las cuentas que regirá durante 2026. De acuerdo con los datos, la administración de Gustavo Petro proyecta un crecimiento en la economía de un 2,6 %, el mismo de 2025.

Además, trascendió que la inflación se encamina a un repunte hasta un 5,8 % al cierre del año y que sobre el tema puntual de la tasa de cambio del dólar, sea de $3.801 en promedio durante todo el año. Al finalizar el periodo, apunta a que crezca a $3.915.

Gobierno Petro oficializa plan financiero de 2026: proyecta crecimiento de 2,6 % y subida del dólar a $ 3.915

Finalmente, cabe reseñar que, en varios escenarios, el presidente de la República insistió en la necesidad de seguir cerrando las brechas de desigualdad económica, reiterando la pertinencia para que los “más ricos” de Colombia paguen una cantidad mayor de impuestos que el resto de la población.