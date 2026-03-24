Gustavo Petro habló de la necesidad de que los “riquitos” paguen más impuestos en la recta final de su Gobierno

Este martes 24 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha estado bastante activo en sus redes sociales, lanzando varios mensajes en su cuenta personal de X.

Varias de las publicaciones del mandatario se concentraron en mencionar la tragedia que se registró con el accidente aéreo de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Putumayo, en el cual perdieron la vida más de 60 uniformados.

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Pero también publicó mensajes de otros temas nacionales; es el caso de la economía del país. En uno, el jefe de Estado habló de la necesidad de que los “riquitos” del país paguen más impuestos.

Deseo que surgió en la recta final de su gobierno, ya que Gustavo Petro, según la Constitución del país, terminará su tiempo en la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026.

“Somos la cuarta economía más grande de América Latina, gracias a la diversificación económica, es decir, no depender solo de petróleo, carbón o cocaína”, expresó el presidente Gustavo Petro.

Agregó: “Hemos salido de la enfermedad holandesa que nos llevaba a especializarnos en hidrocarburos y muchas ramas agrarias e industriales se abren campo, volviéndonos poderosos. Solo falta que los riquitos paguen más impuestos y el Banco de la República baje más la tasa real de interés”.

No obstante, hace varios días el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Hacienda, publicó oficialmente el plan financiero de las cuentas que regirá durante 2026. De acuerdo con los datos, la administración de Gustavo Petro proyecta un crecimiento en la economía de un 2,6 %, el mismo de 2025.

Además, trascendió que la inflación se encamina a un repunte hasta un 5,8 % al cierre del año y que sobre el tema puntual de la tasa de cambio del dólar, sea de $3.801 en promedio durante todo el año. Al finalizar el periodo, apunta a que crezca a $3.915.

Gobierno Petro oficializa plan financiero de 2026: proyecta crecimiento de 2,6 % y subida del dólar a $ 3.915

Finalmente, cabe reseñar que, en varios escenarios, el presidente de la República insistió en la necesidad de seguir cerrando las brechas de desigualdad económica, reiterando la pertinencia para que los “más ricos” de Colombia paguen una cantidad mayor de impuestos que el resto de la población.