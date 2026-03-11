Gobierno Petro oficializa plan financiero de 2026: proyecta crecimiento de 2,6 % y subida del dólar a $ 3.915

Este 11 de marzo, el Ministerio de Hacienda publicó oficialmente el plan financiero de las cuentas nacionales que regirá durante 2026. De acuerdo con los datos, el gobierno de Gustavo Petro proyecta un crecimiento en la economía de un 2,6 %, el mismo de 2025.

Apunta a que la inflación repunte hasta un 5,8 % al cierre del año y que la tasa de cambio del dólar sea de $ 3.801 en promedio durante todo el año. Al finalizar el periodo, apunta a que crezca a $ 3.915.

Estas son las cuentas del Gobierno nacional. Foto: Adobe Stock

Con respecto al barril de petróleo, las cuentas proyectan un valor de 59,2 dólares por barril para la referencia Brent. El balance de la cuenta corriente, como porcentaje del PIB, será de -2,9 %. En 2025, esta cifra era de -2,4 %.

El Gobierno proyecta que las importaciones caigan durante este año, pues planea un 6,5 %. La diferencia es notoria con 2025, cuando la proyección apuntaba un 10,1 %.

Indican que en 2026 el balance del Gobierno General se ubicaría en -4,2 % del PIB, registrando una mejora de 1,4 pp del PIB frente a 2025.

Así terminó fiscalmente el Gobierno Petro. Foto: Presidencia

¿Cómo cerró fiscalmente 2025?

De acuerdo con la información entregada por la cartera de Hacienda, los ingresos tributarios para 2025 se ubicaron $ 26,9 billones por encima de lo registrado en 2024 y $ 9,5 billones por debajo de lo estimado en el MFMP 2025.

Respecto al gasto del Gobierno Nacional Central (GNC), este fue de 18,3 billones de pesos, inferior a lo estimado en el marco fiscal de mediano plazo, dado un menor gasto en intereses, efecto que fue parcialmente compensado por un mayor gasto primario.

En cuanto al gasto, el MinHacienda detalla que la deuda neta del GNC en 2025 cerró en un 58,5 % del PIB, registrando una caída de 0,8 puntos frente al cierre de 2024 y 2,9 pp frente a lo proyectado en el MFMP.

Estas son las cuentas nacionales y proyecciones para 2026. Foto: Adobe Stock / Presidencia

“La mayor acumulación de activos, la apreciación del peso y la estrategia de gestión de la deuda adelantada por la DGCPTN permitieron la reducción de los niveles de endeudamiento al cierre de 2025″, indicó.