Tras elecciones, se mantiene incertidumbre sobre si el país seguirá con modelo económico de Petro o girará a la ortodoxia

Tras las elecciones legislativas y las consultas presidenciales del pasado 8 de marzo, el panorama político colombiano continúa marcado por la fragmentación del Congreso y la incertidumbre sobre el rumbo económico del país.

De acuerdo con un análisis de la consultora británica Oxford Economics, el resultado mantiene prácticamente intacta su probabilidad 50/50 de dos escenarios para el próximo gobierno: una continuidad amplia de las políticas del presidente Gustavo Petro, si gana Iván Cepeda, o un giro hacia posturas económicas más ortodoxas, si triunfa un candidato de centro o derecha.

Aunque en las consultas presidenciales la senadora Paloma Valencia obtuvo una victoria contundente dentro de la coalición de derecha, los analistas de Oxford Economics consideran que este resultado no necesariamente fortalece sus posibilidades en la carrera presidencial. Incluso si Valencia logra consolidar el apoyo de los demás candidatos de su coalición, las encuestas recientes la ubican con una intención de voto muy por detrás de los punteros Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

“No vemos que los resultados indiquen una mayor probabilidad de que regresen políticas económicas ortodoxas. Sin embargo, las encuestas han sido volátiles y aún está por verse cómo evolucionan las preferencias una vez que los numerosos candidatos derrotados en las primarias se retiren”, precisan en la consultora.

Agregan que los resultados preliminares muestran que el nuevo Congreso seguirá dividido entre múltiples fuerzas políticas, lo que obligará al próximo presidente —que asumirá en agosto— a negociar y construir acuerdos para aprobar su agenda legislativa. Aunque el Pacto Histórico logró aumentar su número de escaños en el Senado, los partidos de centro registraron un desempeño débil, mientras que las colectividades de derecha ampliaron su participación electoral.

En eso coinciden en la comisionista Credicorp Capital, en donde señalan que la fragmentación del Congreso, sin mayorías absolutas, obligará al nuevo inquilino de Casa de Nariño a buscar coaliciones para sacar adelante sus propuestas y reformas.

De la misma manera, no descartan que, a medida que los mercados procesen los resultados electorales, estos puedan reaccionar de manera ligeramente negativa, considerando que la votación obtenida por Roy Barreras en la consulta de centroizquierda fue muy baja, lo que sugiere que Iván Cepeda mantendría la opción más clara para llegar a la segunda vuelta presidencial. Asimismo, el Pacto Histórico tuvo un mejor resultado al esperado en el Congreso, al aumentar cinco curules en el Senado. El resultado final dependerá de las estrategias que se usen para atraer a los votantes de centro.

Hasta ahora, el dólar —el indicador más sensible a los temas electorales— no ha reaccionado al alza, debido a que los altos precios del petróleo, impulsados por el conflicto en Irán, han compensado las presiones alcistas derivadas de la incertidumbre política local.