El presidente Gustavo Petro se refirió a los resultados del Pacto Histórico en las elecciones de este domingo 8 de marzo, pues uno de los simpatizantes de esa colectividad analizó que si los votos que tuvo el Frente Amplio al Congreso hubieran estado en el petrismo, habrían logrado más curules, por lo que Petro reflexionó: “Siempre la división por figurar de manera personal es autodestructivo”.

Tras ese mensaje, el candidato ganador de la consulta del Frente por la Vida, Roy Barreras, se sintió aludido y le contestó al mandatario. “Apreciado presidente: 600.000 colombianos que no votaron por la derecha uribista y prefirieron votar por nosotros en el Frente Amplio, a pesar de la prohibición, quieren un progresismo seguro y no tienen ningún afán de figurar, sino de salvar el país de extremos que hagan el país ingobernable”, señaló Barreras.

Tras conocerse el resultado del Frente por la Vida, en el que el exsenador se impuso con apenas 257.037 votos sobre Daniel Quintero y los demás candidatos, reconoció que se trató de un bajo resultado y culpó al presidente Gustavo Petro por pedirles a sus seguidores que no votaran esa consulta. “Fue un error estratégico, presidente Petro, se lo advertí”, afirmó Barreras.

Además, criticó que se habría “abandonado la cancha” y que por eso se le habría dejado el camino despejado a la Gran Consulta por Colombia. “Les pidió a cinco o seis millones de colombianos que no acudieran. Él mismo sacrificó el hecho de ganarle a la consulta de la derecha”, aseguró el exembajador de Colombia en el Reino Unido.

Barreras se quiso desmarcar de un “progresismo” de izquierda y dijo que él representaría una opción más de centro. Y dijo que a partir de este lunes se reuniría con su equipo programático para anunciar quién será su fórmula vicepresidencial.

Por su parte, Iván Cepeda anunció en las últimas horas que la senadora Aida Quilcué será su fórmula vicepresidencial. “Tengo el honor y el orgullo de anunciar al país, junto a la dirección política del Pacto Histórico, que hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Cric, senadora Aida Quilcué”, informó Cepeda a través de un video en las últimas horas.

En ese sentido, cada vez parecen más alejadas las posibilidades de unión entre Barreras y Cepeda, y el petrismo que representa el presidente Gustavo Petro se estaría desmarcando del ganador de la consulta del Frente por la Vida.