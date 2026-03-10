El exministro de las TIC Mauricio Lizcano habló del resultado electoral de las consultas interpartidistas de este 8 de marzo. Reconoció que tanto el Frente por la Vida, en el que se impuso Roy Barreras con 257.037 votos, como la Consulta de las Soluciones, en la que Claudia López ganó con 574.670 votos, no tuvieron el resultado esperado. Por eso, invitó a ambos a que lo respalden para la primera vuelta.

“A personas que ya lo intentaron y no lo lograron, como Claudia López y Roy Barreras, los invito a que se unan a nuestra campaña, nueva, diferente, donde realmente sí podremos unir el centro y ganar las elecciones en Colombia”, afirmó Lizcano.

Para el candidato, los resultados del pasado domingo 8 de marzo reflejarían que los colombianos siguen buscando una opción alejada de los extremos.

“Desafortunadamente, quienes lo intentaron no les fue tan bien. Claudia López, Roy Barreras, incluso muchos candidatos de la Gran Consulta que le apostaron a esa opción no lo consiguieron”, afirmó Lizcano.

En cambio, dijo que su campaña buscará ganarse la confianza de los colombianos que están buscando esas opciones. “Voy a dar todo de mí con mis propuestas, mi hoja de vida, para sacar adelante ese país que nos aleje de los extremos y nos dé resultados y transforme la vida del colombiano real”, aseguró el exministro de las TIC.

En el caso de Barreras, el candidato reconoció que se trató de un resultado bajo y culpó al presidente Gustavo Petro por haber pedido a sus seguidores que no apoyaran esa consulta. El exsenador afirmó que se trató de “un error estratégico”. “Presidente Petro, se lo advertí”, afirmó.

“Les pidió a cinco o seis millones de colombianos que no acudieran. Él mismo sacrificó el hecho de ganarle a la consulta de la derecha”, criticó Barreras.

Roy Barreras y Claudia López tuvieron un bajo resultado en las consultas. Foto: SEMANA

Por su parte, Claudia López celebró la victoria, pero distintos sectores han considerado que se trató de un fracaso, pues no superó los 600.000 votos. Así lo había pronosticado la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA.

“¡Gracias a todos por su cariño y apoyo! Hoy se decidía el partidor y las soluciones quedamos de segundos. Logramos derrotar la consulta de la corrupción. Queda pendiente para primera vuelta el uribismo. Mañana empieza de nuevo la carrera. Vamos con toda", aseguró López tras conocerse el resultado.

Tras el resultado de las consultas electorales, quedan unos 16 candidatos en el partidor que buscarán llegar a la primera vuelta; sin embargo, no se descarta que en ese proceso se hagan varias alianzas.