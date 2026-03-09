Política

Consultas definieron el nuevo panorama electoral: así quedaría el tarjetón de la primera vuelta presidencial

Con los ganadores definidos y las candidaturas en firme, comienza a definirse el panorama con el que el país llegará al 31 de mayo.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 7:55 a. m.
Sondra Macollins ⁠Abelardo de la Espriella ⁠Mauricio Lizcano ⁠Sergio Fajardo Clara López Miguel Uribe Londoño Santiago Botero ⁠Luis G Murillo ⁠Iván Cepeda Maurice Armitage Paloma Valéncia Claudia Lopez Roy Barrera Juan F Cristo! Carlos Felipe Cordoba y Daniel Palacios
Con los resultados de las consultas interpartidistas de este domingo, quedó prácticamente definido el tarjetón de la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo, en la que los colombianos elegirán al próximo presidente de la República para el periodo 2026-2030.

En la Gran Consulta por Colombia, de centroderecha, la ganadora fue Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, quien se impuso con una amplia ventaja sobre los otros ocho aspirantes que participaron en esa contienda. Su victoria la deja como una de las figuras que entrarán con mayor impulso político a la carrera presidencial.

¿Escogerá Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo como vicepresidente? Este es el panorama

En la Consulta de las Soluciones, la vencedora fue Claudia López, quien superó al profesor Leonardo Huerta y aseguró así su cupo dentro del grupo de candidatos que competirán el 31 de mayo. Por otro lado, en la consulta de centroizquierda, denominada Frente por la Vida, Roy Barreras derrotó por un estrecho margen a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.

A ese grupo se suman los aspirantes que decidieron no someterse al mecanismo de las consultas y optaron por llegar directamente a la primera vuelta presidencial. En ese bloque están Abelardo de la Espriella, Mauricio Lizcano, Sergio Fajardo, Clara López, Miguel Uribe Londoño, Santiago Botero, Luis Gilberto Murillo, Iván Cepeda, Maurice Armitage, Juan Fernando Cristo, Daniel Palacios, Carlos Felipe Córdoba y Sondra Macollins.

