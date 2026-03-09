Consultas definieron el nuevo panorama electoral: así quedaría el tarjetón de la primera vuelta presidencial

Con los resultados de las consultas interpartidistas de este domingo, quedó prácticamente definido el tarjetón de la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo, en la que los colombianos elegirán al próximo presidente de la República para el periodo 2026-2030.

En la Gran Consulta por Colombia, de centroderecha, la ganadora fue Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, quien se impuso con una amplia ventaja sobre los otros ocho aspirantes que participaron en esa contienda. Su victoria la deja como una de las figuras que entrarán con mayor impulso político a la carrera presidencial.

¿Escogerá Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo como vicepresidente? Este es el panorama

En la Consulta de las Soluciones, la vencedora fue Claudia López, quien superó al profesor Leonardo Huerta y aseguró así su cupo dentro del grupo de candidatos que competirán el 31 de mayo. Por otro lado, en la consulta de centroizquierda, denominada Frente por la Vida, Roy Barreras derrotó por un estrecho margen a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.

A ese grupo se suman los aspirantes que decidieron no someterse al mecanismo de las consultas y optaron por llegar directamente a la primera vuelta presidencial. En ese bloque están Abelardo de la Espriella, Mauricio Lizcano, Sergio Fajardo, Clara López, Miguel Uribe Londoño, Santiago Botero, Luis Gilberto Murillo, Iván Cepeda, Maurice Armitage, Juan Fernando Cristo, Daniel Palacios, Carlos Felipe Córdoba y Sondra Macollins.

Sin embargo, el panorama todavía podría moverse en las próximas semanas. Ese listado de candidatos está sujeto a eventuales alianzas, renuncias o incluso a que algunos no formalicen su inscripción para competir en primera vuelta.

Dentro de los aspirantes que escogieron ir directamente a la primera vuelta, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda aparecen como los punteros en las encuestas más recientes. De mantenerse esa tendencia, ambos podrían perfilarse como protagonistas de una eventual segunda vuelta presidencial.

Pero el resultado de la Gran Consulta por Colombia mueve el tablero con los 5.857.395 votos obtenidos. En ese escenario, Paloma Valencia podría convertirse en una de las cartas más fuertes de la primera vuelta, más aún ante la posibilidad de que Juan Daniel Oviedo termine integrándose a su campaña como fórmula vicepresidencial.

Tras las consultas interpartidistas, el tablero presidencial empieza a aclararse con candidatos definidos, bloques políticos y un buen indicio de quiénes llegan con más fuerza a la disputa por la Casa de Nariño.