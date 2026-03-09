Las elecciones al Congreso generaron un resultado llamativo. Muchos de los congresistas que se esperaba que llegaran o que venían de procesos políticos de hace varios años no lograron llegar a esa corporación. En cambio, hubo una renovación de nuevos liderazgos que estarán en el Capitolio Nacional por los próximos cuatro años.

Muchos de los votos fueron de opinión, pero otros tuvieron el respaldo de las conocidas casas políticas de los partidos en distintas regiones.

En el Partido Liberal, una de las colectividades más tradicionales, el segundo senador más votado fue Yesid Enrique Pulgar Daza, hermano del exsenador Eduardo Pulgar, condenado por haber sobornado a un juez de la República. Yesid Pulgar demostró que siguen teniendo caudal electoral, a pesar de que también había sido investigado por supuestos delitos electorales.

Camilo Torres Villalba llegará al Senado. Es sobrino de Euclides Torres. Foto: Suministrado a SEMANA.

María Eugenia Lopera, una de las congresistas más criticadas en el periodo 2022-2026, dio el salto al Senado. Ha sido cercana al Gobierno de Gustavo Petro y ha respaldado sus reformas en el Congreso.

Otro de los que llegará en esa lista gracias a los apoyos políticos regionales es Camilo Andrés Torres Villalba, de la familia política y empresarial de Euclides Torres, quien habría respaldado a Petro en el 2022. Se trata del sobrino del empresario.

En el caso de la Alianza Verde, John Amaya, hermano del gobernador Carlos Amaya, logró llegar a esa corporación con 104.560 votos. Al actual senador se le vio haciendo política fuertemente en la región que es administrada por su hermano.

Otro de los que dio el salto de la Cámara al Senado fue Wadith Manzur, del Partido Conservador, quien actualmente está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la UNGRD. Se sabe que el senador tiene caudal político en el Caribe colombiano.

Asimismo, uno de los más votados en esa lista fue Daniel Restrepo, con 122.380 votos. El senador estuvo envuelto en una polémica en medio de las elecciones tras la captura del escolta del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, quien tenía propaganda electoral de Restrepo y dinero en efectivo en sobres marcados con nombres de líderes políticos. Tanto Lacouture como Restrepo negaron estar relacionados con esos hechos.

John Amaya hizo campaña en Boyacá, la tierra gobernada por su hermano, Carlos Amaya. Foto: Facebook: John Amaya

Una sorpresa en Cambio Radical fue Edgardo Miguel Espitia, quien obtuvo 128.153 votos. Se trata del exgerente de Montería, Córdoba, que logró arrebatar parte del caudal electoral que tenían varios grupos políticos de la región. Fue el más votado de esa lista, dejando atrás a casas políticas de ese departamento y a líderes del partido como Carlos Fernando Motoa, Carlos Mario Farelo, Lorena Ríos o Didier Lobo.

Al Senado también llegará Nicolás Gómez, de esa colectividad, quien tiene caudal político en Cundinamarca; o David Arana, de Magangué, que fue respaldado por la casa Char. En cambio, no lograron llegar nombres conocidos de la política tradicional como César Lorduy o Lina María Garrido.

El Senado tendrá una renovación en los rostros que estarán en el Capitolio, y las maquinarias de varias de las colectividades llevaron a que ellos llegaran al Congreso.