El Pacto Histórico fue la primera fuerza en el Congreso, pero Petro vuelve a acusar de ‘fraude’ las elecciones. Esto dijo

El presidente Gustavo Petro no acepta los resultados de las elecciones del pasado 8 de marzo, pese a la tranquilidad en que se desarrolló la jornada electoral y el éxito de su partido, el Pacto Histórico, que quedó de primero tanto en las votaciones de Cámara como de Senado.

El primer mandatario escribió en la madrugada de este martes un trino: “Convoco a todas y todos los abogados con experiencia a los escrutinios para acudir a todas las comisiones de escrutinio en el país. Efectivamente, existe una gran diferencia entre el preconteo publicitado y los votos en las urnas. El voto se cuida hasta el último momento”, dijo.

El primer mandatario agregó que “los partidos deben organizar el pago de abogados, si es necesario, de acuerdo a los días que trabajen. Debe terminar de una vez por todas el uso de software vulnerable y formularios con tachones que se cuentan por miles”.

Habló de casos específicos: “Mostraré cómo empresarios en el Valle del Cauca entrenaban a jurados de votación que hicieron inscribir para el fraude”.

El primer mandatario publicó unas fotos que, según él, soportan su queja.

El primer mandatario viene publicando desde la jornada electoral mensajes en ese sentido. “Más señales de fraude electoral. Lo hacen con exactitud para tumbar curules. Los partidos pueden enviar abogados con experiencia. Debe haber un abogado por lo menos por comisión escrutadora. Nariño, Santander, Sucre, Atlántico, Bogotá”, escribió al compartir otro caso el lunes.

"El voto se cuida hasta el último momento”, dijo Petro. Foto: Getty Images

“Es en todo el país nacen las quejas de distancia entre el preconteo y los escrutinios. Espero que abogados voluntarios con experiencia electoral acudan a las comisiones escrutadoras en todo el país”, anotó en otro trino.

El Pacto Histórico se consolidó como el partido político más votado en la elección al Senado de la República. Con 4.413.636 respaldos en las urnas, el movimiento de izquierda podrá acceder, por lo menos, a 25 curules. Allí, el partido del presidente le sacó más de 1,3 millones a su principal competidor, el Centro Democrático. En Cámara, el Pacto tuvo un resultado también muy bueno y se cree que podría llegar a unos 35 representantes.

El cuestionamiento del presidente al sistema electoral genera preocupación. “Tuvimos unas elecciones transparentes y ejemplo de éxito democrático, sin embargo algunos insisten en tratar de sembrar dudas e incertidumbre sobre la institucionalidad y operación del sistema electoral”, dijo Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

“Esto resulta por lo menos extraño que provengan justamente de quien debería ser el mayor defensor de la democracia y el sistema electoral como es el caso del primer mandatario. Esto último sistema electoral genera muchas dudas, cual es la verdadera intención detrás de esta actitud? Qué interés tiene en sembrar incertidumbre y zozobra? Qué pretenden con esta estrategia que no para ni siquiera después de una elecciones exitosas?”, agregó.