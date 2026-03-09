Registraduría, otra de las ganadoras en las elecciones legislativas del 8 de marzo

Aunque toda la institucionalidad respaldó a la Registraduría Nacional en la primera cita a las urnas de 2026, funcionarios del Gobierno nacional y el propio presidente Gustavo Petro siguieron lanzando duras críticas contra el sistema electoral colombiano.

Incluso durante el desarrollo de la jornada electoral del 8 de marzo, el mandatario lanzó varios trinos con acusaciones sin sustento alguno y sembró dudas sobre el proceso.

Durante toda la jornada, el registrador Hernán Penagos estuvo acompañado del procurador, Gregorio Eljach; de la defensora del pueblo, Iris Marín; del presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz; y de los observadores internacionales que acompañaron el proceso.

Ese mensaje institucional fue clave para el desarrollo de la jornada ante algunas voces que seguían insistiendo en un supuesto fraude sin sustento.

Por esa razón, la Registraduría también es una de las ganadoras de la jornada, porque todas las votaciones se pudieron adelantar sin problema alguno y los resultados del preconteo se dieron en los términos establecidos.

Mesas de votación en Corferías. Foto: José Vargas

A las 4:00 de la tarde en punto, cuando sonó el himno nacional e indicó que la jornada electoral había terminado, el registrador Penagos pidió a todos los jurados hacer el preconteo con total calma para que la transmisión de datos se hiciera sin problema alguno.

Dicho proceso se adelantó sin inconvenientes y los boletines con los resultados de las consultas interpartidistas se empezaron a conocer rápidamente. Posteriormente, se conoció la información del Senado y más tarde la de la Cámara de Representantes.

Antes de las 11:00 de la noche del 8 de marzo se logró tener el 99,9 % de las mesas informadas, por lo que los datos preliminares permitieron establecer los ganadores de las consultas, la conformación del Senado y la composición de la Cámara de Representantes.

“Debo agradecer a los miles de funcionarios de la Registraduría que a esta hora siguen trabajando en campos y ciudades para que culmine exitosamente el preconteo y la transmisión de los votos. En materia de ciberseguridad superamos con éxito los 32 millones de consultas”, afirmó el registrador Penagos.

Por ahora no se han escuchado voces que alerten sobre problemas en el preconteo, y los sectores cercanos a la Casa de Nariño no se han pronunciado tras conocerse los resultados.

La Registraduría superó la primera prueba y ahora todo el esfuerzo se concentrará en la primera vuelta presidencial, que se hará el 31 de mayo con la participación, por lo menos, de una docena de candidatos.