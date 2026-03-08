Política

Iván Cepeda habla del “triunfo” del Pacto Histórico en las elecciones de este 8 de marzo: “Comienza nuestro segundo tiempo”

El candidato presidencial salió a dar un discurso ante los resultados electorales.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

8 de marzo de 2026, 8:34 p. m.
Iván Cepeda, candidato presidencial.
Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: Ivan Cepeda en campaña presidencial, parque de las banderas, Cali.

El candidato presidencial Iván Cepeda salió a dar un discurso sobre las 8:20 de la noche de este domingo 8 de marzo tras el triunfo, con casi un 90 por ciento de las mesas escrutadas, del Pacto Histórico en las elecciones legislativas, en las cuales el partido obtuvo la mayoría de votos en el Senado.

“Hoy comienza nuestro segundo tiempo. Con una bancada fuerte y comprometida, iniciaremos una nueva etapa de transformaciones. Profundizar los cambios -se los decimos a nuestros adversarios- no es ningún extremismo, ni significa dividir al país, significa hacerlo apenas más justo, más próspero y más humano”, dijo inicialmente Cepeda.

Con casi cerca del 90 % del escrutinio, el Pacto Histórico alcanzó 3.923.721 votos para un 22 %, encabezando el Senado de la República.

“Significa avanzar hacia el ideal de convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. Una potencia agroalimentaria y biodiversa”, mencionó el candidato.

Cepeda habló de lo que se viene para el Partido tras estos resultados que amplían el panorama en relación con las próximas elecciones presidenciales en primera vuelta.

“Un país donde las regiones más olvidadas dejen de ser enclaves del narcotráfico y se conviertan en territorios de desarrollo, con agua potable, energías limpias y vías terrestres, globales y férreas que conecten la economía campesina con los mercados del país y del mundo. Y en el corazón de esta nueva etapa, que no quepa duda, estará nuestra lucha decidida contra la gran corrupción”, agregó el candidato.

YouTube video 4GJGoSEjhwU thumbnail

En comparación con los resultados en el Senado, el Pacto Histórico obtuvo en la Cámara de Representantes más de 793.320 votos con el 91 % de las mesas informadas.

Los votos progresistas quedaron donde siempre debieron estar, en el Pacto Histórico. En este momento se están quemando Angélica Lozano, Katherine Miranda y otros que se disfrazaron de progresistas, para captar el voto ingenuo del petrismo”, agregó el Partido en su cuenta personal de X.

