Gustavo Petro celebra resultados en las urnas y anticipa planes de su proyecto político

El presidente de Colombia habló sobre la votación del Pacto Histórico y explicó lo que sucederá con el movimiento de izquierda.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 6:13 a. m.
El presidente Gustavo Petro acudió a las redes sociales para manifestar su satisfacción por los resultados que alcanzó el Pacto Histórico en las votaciones legislativas de este domingo 8 de marzo, y anticipó la estrategia que deberá seguir el partido político de izquierda.

El presidente empezó diciendo que, solo en la etapa del preconteo y a falta del escrutinio, que es el procedimiento que legaliza la cantidad de votos, “es indudable que el Pacto (Histórico) arrasó en las elecciones de Congreso” de la República, el movimiento con el que llegó a la Casa de Nariño en 2022.

El boletín 79, emitido por la Registraduría, da cuenta de que este partido logró 4.413.636 votos al Senado, consolidando el liderazgo de esa elección. Con estos números, se cree que puede acceder, por lo menos, a 25 curules y ser la fuerza política principal de la próxima legislatura.

En el boletín 79, correspondiente a los resultados de la Cámara de Representantes, se sumaron 915.473 votos para el Pacto Histórico. Con estos números parciales, es el quinto partido más votado, superado por el Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador y el Partido de la U.

El presidente Gustavo Petro indicó que este partido de izquierda no logró la mayoría absoluta en el Congreso de la República, por lo que debe ponerse en marcha una de sus proyecciones: “La idea de una gran alianza por la vida y la prosperidad debe mantenerse”.

En el mismo trino que compartió el primer mandatario hacia las 11:39 de la noche, agregó que los parlamentarios deben formarse y sugirió la fundación de un nuevo centro académico: “Que no pase como a la Anapo, las y los congresistas nuevos deben estudiar y debe crearse una escuela de la nueva política para Colombia”.

¿Con el triunfo del Pacto Histórico en el Congreso habrá Constituyente? Expresidente de la Corte Constitucional explica

Finalmente, Petro anunció que en el próximo período legislativo del actual Congreso presentará sus cartas: “Se presentarán proyectos de ley de reformas sociales; la reforma a la salud es una prioridad”.

