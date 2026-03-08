El barril de petróleo Texas Occidental Intermedio ha subido un 15 por ciento su precio hasta los 104,61 dólares el barril en la apertura de los mercados tras una subida récord del 36 por ciento acumulada durante la semana pasada tras el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

El Brent también cotiza ya por encima de los 102 dólares, mientras Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak han anunciado reducciones de su producción de crudo y el estrecho de Ormuz, aunque oficialmente no está cerrado, ha dejado de ser punto de paso para el petróleo extraído en los países del golfo Pérsico, informa la agencia Bloomberg.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó el domingo el aumento de los precios del petróleo relacionado con la guerra como un “pequeño precio a pagar” por eliminar la “amenaza” del programa nuclear de Irán.

Mensaje emitido por Donald Trump Foto: Truth:DonaldTrump

“El aumento a corto plazo de los precios del petróleo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán, es un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN LO CONTRARIO!”, escribió en su plataforma Truth Social.

El conflicto ha disparado también el precio del gas natural y afecta ya a los precios de minoristas en Estados Unidos y Europa.

Irán anuncia al hijo del ayatolá asesinado por EE. UU., Mojtaba Jamenei, como nuevo líder supremo del país

El precio de la gasolina al por menor ha alcanzado niveles inéditos desde agosto de 2024, lo que podría afectar políticamente al presidente Donald Trump, que afronta en noviembre unas elecciones de mitad de mandato que podrían condicionar su agenda.

Mientras tanto, no hay indicios de que la guerra vaya a cesar e incluso ha habido cruces de amenazas de ataques contra la infraestructura petrolera. Arabia Saudí ha destruido ya drones que se dirigían al yacimiento de Shaibá, que produce un millón de barriles diarios.

Varios hombres inspeccionan las ruinas de una comisaría de policía durante la campaña de ataques de EEUU Israel en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) Foto: AP

Actualmente, Washington trabaja con navieros que desean mover sus petroleros fuera del golfo Pérsico, dijo el secretario de Energía, Chris Wright, el domingo en CBS.

“En las primeras etapas (…) estos barcos seguramente estarán bajo protección militar de Estados Unidos” mientras transitan por el estrecho, afirmó el funcionario. Agregó que espera que el tráfico regrese a la normalidad “en un futuro relativamente cercano”.

Según Wright, las cotizaciones “no deberían aumentar mucho más, porque el mundo está muy bien abastecido de petróleo. No hay una escasez de energía en el hemisferio occidental”.

El petróleo subió y superó la barrera de los 100 dólares Foto: Adobe Stock

También dijo que Estados Unidos no planea atacar la infraestructura energética de Irán, después de que Israel bombardeara cuatro depósitos de crudo y un sitio logístico en Teherán y sus alrededores.