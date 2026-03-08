Mundo

Irán anuncia al hijo del ayatolá asesinado por EE. UU., Mojtaba Jamenei, como nuevo líder supremo del país

Trump había asegurado que el nuevo líder supremo “no durará mucho” si no cuenta con su venia.

Redacción Mundo
8 de marzo de 2026, 4:27 p. m.
Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatolá de Irán Ali Jamenei (centro), durante la celebración anual del Quds, o Día de Jerusalén
Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatolá de Irán Ali Jamenei (centro), durante la celebración anual del Quds, o Día de Jerusalén

La Asamblea de Expertos de Irán anunció a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país, según pudo confirmar AFP.

En la última semana, circularon varios nombres para ese puesto, reservado a un religioso, incluido el de su hijo, Mojtaba Jamenei, de 56 años, considerado una de las personalidades más influyentes.

Trump ya había descalificado durante la semana a Mojtaba Jamenei, afirmando que era un “peso ligero”.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, declaró Trump a ABC News. “Si no la obtiene, no durará mucho”.

Mojtaba Khamenei (centro), hijo del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, participa en la manifestación anual del Día de Al-Quds en Teherán, Irán, el 31 de mayo de 2019. (Foto de Rouzbeh Fouladi / Middle East Images vía AFP)
Mojtaba Khamenei (centro), hijo del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, participa en la manifestación anual del Día de Al-Quds en Teherán, Irán, el 31 de mayo de 2019.

El anuncio se ha producido en la plaza Vanak de Teherán, según recoge la televisión pública iraní, IRIB, una decisión tomada por la denominada Asamblea de Expertos.

Mojtaba Jamenei sucederá así a su padre como máximo responsable político de Irán después de la muerte de este el pasado 28 de febrero.

“Tras un estudio cuidadoso y amplio conforme al Artículo 108 de la Constitución y de acuerdo con el deber religioso con la presencia de Alá el Todopoderoso, el ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei, que Alá lo proteja, ha sido nombrado en la sesión extraordinaria de hoy tercer líder de la República Islámica de Irán”, ha explicado la Asamblea.

La Asamblea apela a “la noble nación de Irán” y en particular a “las élites e intelectuales” a “jurar lealtad al líder y mantener la unidad” del país.

En un discurso televisado, Jamenei comentó sobre las recientes tensiones y amenazas. Oficina del Líder Supremo de Irán / Folleto / Anadolu (Foto de la Oficina del Líder Supremo / Anadolu vía AFP)
El líder supremo iraní, Alí ​​Jamenei, se dirige a la nación en una transmisión de la televisión estatal iraní desde Teherán, Irán, el 18 de junio de 2025. Foto: Anadolu via AFP

El comunicado recuerda además el “martirio” del anterior líder supremo, Alí Jamenei, y de otros “amados mártires” como los comandantes de las Fuerzas Armadas y las estudiantes de la Escuela Sayare Tayiba de Minab, donde murieron más de un centenar de niñas.

Condena, de igual manera, la “brutal agresión” de Estados Unidos y del “malvado régimen sionista”, cuya guerra y “amenazas de los enemigos” no han impedido que la Asamblea de Expertos se reuniera para elegir al nuevo líder del sistema político iraní y evitar así un “vacío de poder”.

Fotografía de archivo del 31 de mayo de 2019. Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, asiste a una manifestación para conmemorar el Día de Jerusalén en Teherán.
Fotografía de archivo del 31 de mayo de 2019. Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, asiste a una manifestación para conmemorar el Día de Jerusalén en Teherán. Foto: NurPhoto via Getty Images

Cuando le impuso sanciones en 2019, el Tesoro de Estados Unidos había indicado que Mojtaba Jamenei “representaba al guía supremo oficialmente, aunque nunca fue elegido ni nombrado para un cargo gubernamental, aparte de sus funciones en la oficina de su padre”.

Según una investigación de Bloomberg, Mojtaba Jamenei se enriqueció considerablemente al tejer una extensa red de empresas fachada en el extranjero.

En el ámbito religioso estudió teología en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, donde también impartió clases.

*Con información de Europa Press.

