Confirman elección de sucesor de Alí Jamenei en Irán y Trump reaccionó con advertencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo, 8 de marzo, que el nuevo líder supremo de Irán “no durará mucho” sin su venia, después de que las autoridades iraníes anunciaran que la Asamblea de Expertos había elegido al sucesor de Alí Jamenei.

En el noveno día de guerra, la Asamblea de Expertos de Irán afirmó que los clérigos encargados de elegir al máximo dirigente del país lograron un consenso, pero no reveló el nombre del líder que sucederá al ayatolá Jamenei.

Jamenei, de 86 años, murió el 28 de febrero en un bombardeo de Estados Unidos e Israel que desató la guerra que ahora se extiende por Oriente Medio y más allá de la región, y que agita los temores de una crisis energética global.

Ayatola Ali Jamenei promovió los ataques de irán a Israel en el 2025. Foto: AP

En la última semana, circularon varios nombres para ese puesto, reservado a un religioso, incluido el del hijo del fallecido ayatola, Mojtaba Jamenei, de 56 años, considerado una de las personalidades más influyentes.

Trump ya descalificó durante la semana a Mojtaba Jamenei afirmando que es un “peso ligero”.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, declaró Trump a ABC News. “Si no la obtiene, no durará mucho”.

La nueva amenaza de Donald Trump a Irán tras 7 días de guerra: este será su próximo objetivo si no se rinden

En cualquier caso, Israel ya anunció que el nuevo líder será “un objetivo”, tras el ataque que acabó con la vida del ayatolá que estuvo al mando de Irán desde 1989.

Durante la jornada, una espesa nube de humo cubrió Teherán en la oscuridad, después de que Israel golpeara depósitos de crudo.

Dos mujeres de la Sociedad de la Luna Roja se ven de pie con una densa humareda provocada por un ataque el sábado por la noche de la campaña estadounidense e israelí contra una instalación petrolera, en Teherán, Irán, el domino 8 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) Foto: AP

“El aire se volvió irrespirable”, relató una habitante de Teherán de 35 años. “Al principio, yo apoyaba esta guerra. Después de la muerte de Jamenei, yo celebré con mis amigos”.

“Pero desde ayer (...) la gente cuenta que no queda ni gasolina en las estaciones de servicio”, contó.

Este ataque —que dejó cuatro muertos— fue el primero reportado contra infraestructura petrolera desde el inicio de la guerra.

Los bombardeos contra Teherán continuaron durante la tarde, reportaron periodistas de la AFP y el Ejército israelí afirmó que atacó el cuartel general de la fuerza espacial de los Guardianes de la Revolución.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Getty Images Montaje: Semana

El sábado los medios oficiales informaron que el organismo tenía previsto reunirse en la ciudad santa de Qom para anunciar al elegido, pero este domingo la propia Asamblea ha señalado que el encuentro ya ha ocurrido y que la decisión ha sido tomada, según explicaba uno de sus miembros, Ahmad Alamolhoda.

“La Asamblea de Expertos tomó su decisión y eligió al líder supremo de la Revolución. La Secretaría General del Consejo anunciará oficialmente el nombre del nuevo guía”, dijo a los medios iraníes.

*Con información de AFP.