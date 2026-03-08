MUNDO

Confirman elección de sucesor de Alí Jamenei en Irán y Trump reaccionó con advertencia

En la última semana, circularon varios nombres para ese puesto, incluido el del hijo de Alí Jamenei.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
8 de marzo de 2026, 2:42 p. m.
Donald Trump
Donald Trump Foto: AP / Adobe stock

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo, 8 de marzo, que el nuevo líder supremo de Irán “no durará mucho” sin su venia, después de que las autoridades iraníes anunciaran que la Asamblea de Expertos había elegido al sucesor de Alí Jamenei.

En el noveno día de guerra, la Asamblea de Expertos de Irán afirmó que los clérigos encargados de elegir al máximo dirigente del país lograron un consenso, pero no reveló el nombre del líder que sucederá al ayatolá Jamenei.

Jamenei, de 86 años, murió el 28 de febrero en un bombardeo de Estados Unidos e Israel que desató la guerra que ahora se extiende por Oriente Medio y más allá de la región, y que agita los temores de una crisis energética global.

Ayatola Ali Jamenei ataques de Israel
Ayatola Ali Jamenei promovió los ataques de irán a Israel en el 2025. Foto: AP

En la última semana, circularon varios nombres para ese puesto, reservado a un religioso, incluido el del hijo del fallecido ayatola, Mojtaba Jamenei, de 56 años, considerado una de las personalidades más influyentes.

Mundo

Díaz-Canel arremete contra la cumbre de Trump y sus aliados latinoamericanos en Florida: “Reaccionaria y neocolonial”

Mundo

Guerra en Oriente Medio se intensifica: Irán lanza misiles contra Israel y advierte meses de combate; Trump amenaza al próximo líder

Mundo

EE. UU. elimina requisito de pasaporte para estos viajeros: conozca la lista completa de beneficiados

Estados Unidos

Alerta a bordo: vuelo de Southwest se desvía a Atlanta por posible bomba

Mundo

Explosión en la embajada de Estados Unidos en Oslo: autoridades avanzan en la investigación

Mundo

Donald Trump plantea un posible envío de tropas a Irán: “Es algo que podríamos hacer”

Mundo

‘El Nuevo Herald’, de Miami, informa que Álex Saab está “a punto de ser extraditado de nuevo a Estados Unidos”

Mundo

Estados Unidos empezó a utilizar bases militares de Reino Unido contra Irán

Mundo

La nueva amenaza de Donald Trump a Irán tras 7 días de guerra: este será su próximo objetivo si no se rinden

Mundo

🔴 EN VIVO | Conflicto en Medio Oriente: Israel seguirá golpeando a Irán hasta “erradicar el régimen”, dice Netanyahu

Trump ya descalificó durante la semana a Mojtaba Jamenei afirmando que es un “peso ligero”.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, declaró Trump a ABC News. “Si no la obtiene, no durará mucho”.

La nueva amenaza de Donald Trump a Irán tras 7 días de guerra: este será su próximo objetivo si no se rinden

En cualquier caso, Israel ya anunció que el nuevo líder será “un objetivo”, tras el ataque que acabó con la vida del ayatolá que estuvo al mando de Irán desde 1989.

Durante la jornada, una espesa nube de humo cubrió Teherán en la oscuridad, después de que Israel golpeara depósitos de crudo.

Dos mujeres de la Sociedad de la Luna Roja se ven de pie con una densa humareda provocada por un ataque el sábado por la noche de la campaña estadounidense e israelí contra una instalación petrolera, en Teherán, Irán, el domino 8 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Dos mujeres de la Sociedad de la Luna Roja se ven de pie con una densa humareda provocada por un ataque el sábado por la noche de la campaña estadounidense e israelí contra una instalación petrolera, en Teherán, Irán, el domino 8 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) Foto: AP

“El aire se volvió irrespirable”, relató una habitante de Teherán de 35 años. “Al principio, yo apoyaba esta guerra. Después de la muerte de Jamenei, yo celebré con mis amigos”.

“Pero desde ayer (...) la gente cuenta que no queda ni gasolina en las estaciones de servicio”, contó.

Este ataque —que dejó cuatro muertos— fue el primero reportado contra infraestructura petrolera desde el inicio de la guerra.

Los bombardeos contra Teherán continuaron durante la tarde, reportaron periodistas de la AFP y el Ejército israelí afirmó que atacó el cuartel general de la fuerza espacial de los Guardianes de la Revolución.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Alí Jamenei, líder supremo de Irán.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Getty Images Montaje: Semana

El sábado los medios oficiales informaron que el organismo tenía previsto reunirse en la ciudad santa de Qom para anunciar al elegido, pero este domingo la propia Asamblea ha señalado que el encuentro ya ha ocurrido y que la decisión ha sido tomada, según explicaba uno de sus miembros, Ahmad Alamolhoda.

“La Asamblea de Expertos tomó su decisión y eligió al líder supremo de la Revolución. La Secretaría General del Consejo anunciará oficialmente el nombre del nuevo guía”, dijo a los medios iraníes.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió al mandatario estadounidense, Donald Trump.

Díaz-Canel arremete contra la cumbre de Trump y sus aliados latinoamericanos en Florida: “Reaccionaria y neocolonial”

a

Guerra en Oriente Medio se intensifica: Irán lanza misiles contra Israel y advierte meses de combate; Trump amenaza al próximo líder

El pasaporte colombiano no solo sirve como documento de viaje, sino también como un símbolo de identidad y conexión con la patria para la diáspora colombiana en Estados Unidos.

EE. UU. elimina requisito de pasaporte para estos viajeros: conozca la lista completa de beneficiados

Agentes de seguridad revisan el avión de Southwest en Atlanta tras la alerta de amenaza a bordo.

Alerta a bordo: vuelo de Southwest se desvía a Atlanta por posible bomba

Reportan explosión frente a la Embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega.

Explosión en la embajada de Estados Unidos en Oslo: autoridades avanzan en la investigación

El presidente Donald Trump habla en la Cumbre del Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, Doral, Florida. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

Donald Trump plantea un posible envío de tropas a Irán: “Es algo que podríamos hacer”

Saab celebró su liberación y aseguró que es un milagro que se ha hecho realidad.

‘El Nuevo Herald’, de Miami, informa que Álex Saab está “a punto de ser extraditado de nuevo a Estados Unidos”

Un avión aterrizando en el portaaviones Abraham Lincoln.

Estados Unidos empezó a utilizar bases militares de Reino Unido contra Irán

Donald Trump, Delcy Rodríguez

Por primera vez, Trump confirma su reconocimiento del Gobierno de Venezuela

Noticias Destacadas