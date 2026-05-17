Falleció la madre de Víctor Quero, preso político que murió bajo custodia en Venezuela

Este domingo, 17 de mayo, se conoció el fallecimiento de Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Quero. La muerte fue confirmada en redes sociales por el periodista Rafael Hernández Marcano, familiar de la mujer.

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Navas era conocida por su lucha exhaustiva para encontrar a su hijo, quien fue detenido el 1 de enero de 2025. Desde entonces, Quero estuvo desaparecido hasta hace unas semanas, cuando se conoció que había fallecido bajo custodia venezolana.

La opositora María Corina Machado se pronunció sobre la muerte de Navas en redes sociales, donde expresó admiración por su valentía y lucha incansable. Otros líderes de la oposición como Juan Pablo Guanipa también lamentaron el fallecimiento.

“Durante meses buscó a su hijo Víctor Hugo; recorrió cárceles, tribunales y oficinas de un Estado que le respondió con silencio, humillación y mentira. Nunca dejó de exigir verdad. Nunca se rindió. Nunca dejó de luchar”, indicó Machado.

El pasado 7 de mayo, el Ministerio de Servicios Penitenciarios confirmó que Víctor Quero, de 51 años, murió el 24 de julio de 2025. Navas fue trasladada ese mismo día al lugar donde fue enterrado su hijo en el Parque Memorial Jardín La Puerta, en Caracas.

Tras visitar el cementerio, la mujer realizó un sepelio y exigió exhumar los restos de Víctor Quero para confirmar su identidad. Navas se convirtió en un emblema de la lucha para liberar a los presos políticos de ese país.

“Me mataron a mi hijo, nunca me dejaron verlo (...) Yo no solo quería encontrar a mi hijo, también a todas esas criaturas, muchachos jóvenes que están perdiendo su juventud encerrados en esas cárceles y subterráneos”, señaló Navas a la periodista Maryorin Méndez.

La mujer duró 16 meses recorriendo cárceles y juzgados del país, pidiendo respuestas a líderes políticos. Durante ese tiempo, su familia aseguró que postergó sus problemas de salud para enfocarse en encontrar a su hijo.

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La detención de Víctor Quero

Quero, un comerciante de 51 años, fue detenido el primero de enero de 2025 y acusado de traición a la patria y terrorismo. Desde ese momento, fue sometido a una desaparición forzada y estuvo incomunicado con sus familiares.

Su madre, Carmen Navas, visitó al menos seis veces la cárcel El Rodeo sin saber que allí se encontraba recluido su hijo. Luego de 16 meses buscándolo, solo con una foto en su celular, su caso fue escuchado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó al gobierno que confirmara la ubicación y condiciones de Víctor Quero.

La imagen con la que Carmen Navas buscó a su hijo por 16 meses. Foto: Redes sociales

Tras la presión internacional, el pasado 7 de mayo el Ministerio Penitenciario de Venezuela publicó un comunicado en el que aseguró que el hombre había fallecido el 24 de julio de 2025 tras ser trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas.

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La causa de muerte fue indicada como una “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

La Fiscalía anunció que se realizaría una investigación penal para conocer los detalles del fallecimiento y ordenó una exhumación del cadáver.