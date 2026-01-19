mundo

Envían a Marco Rubio la lista de presos políticos venezolanos que aún se encuentran detenidos a pesar de anuncios por parte del régimen

Tamara Sujú le compartió al secretario de Estado la lista en medio de la excarcelación masiva que se lleva a cabo en Venezuela.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

19 de enero de 2026, 10:53 p. m.
Familiares de presos políticos se reúnen en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para pedir su liberación, el martes 13 de enero de 2026.
Familiares de presos políticos se reúnen en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para pedir su liberación, el martes 13 de enero de 2026. Foto: AP

La abogada y defensora de derechos humanos informó este lunes, a través de su cuenta de X, que envió una amplia lista de presos políticos venezolanos que aún están bajo el régimen chavista al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

El listado, distribuido en seis láminas, incluye a más de 290 mujeres, 2 menores de edad, 29 abogados, periodistas, hombres civiles y militares, quienes, según Sujú, permanecen privados de libertad de manera arbitraria bajo el régimen venezolano.

La abogada también aclaró que continuarán trabajando para ampliar la lista con más nombres de personas que considera presos políticos, en la medida en que reciban mayor información de familiares, defensores y organizaciones de derechos humanos.

Sujú es la directora ejecutiva del Centro para la Apertura de América Latina (CASLA Institute), que es una organización dedicada a la documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos en América Latina, con especial énfasis en presos políticos, detenciones arbitrarias y represión estatal, destacando sus esfuerzos en visibilizar la situación actual en Venezuela.

El listado remitido por Tamara Sujú a Marco Rubio pone en evidencia el clima de incertidumbre y desinformación que todavía viven cientos de familias de presos políticos en Venezuela, a pesar del anuncio de excarcelaciones realizado el 8 de enero por Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea considerada ilegítima en el país caribeño.

Si bien Rodríguez y otros voceros del régimen sostienen que entre diciembre y enero fueron liberadas más de 400 personas, el informe más reciente de la ONG Foro Penal precisa que solo 143 presos políticos han sido excarcelados hasta el momento.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática, vinculada a la opositora María Corina Machado, sitúa la cifra de presos políticos liberados en 155 en su último balance, publicado también a media tarde de este sábado.

El coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, Orlando Moreno, informó que un grupo de presos políticos encarcelados en el centro penitenciario ‘Rodeo 1’, a las afueras de Caracas, comenzó una huelga de hambre para denunciar su situación y exigir a las autoridades venezolanas su libertad.

Estudiantes colocan fotografías de personas que consideran presos políticos en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, Venezuela, el martes 13 de enero de 2026.
Estudiantes colocan fotografías de personas que consideran presos políticos en Caracas, Venezuela. Foto: AP

Moreno aseguró que debido al inicio de la protesta, varios presos políticos fueron sometidos a un “aislamiento prolongado en una celda de castigo” e incluso “obligados a permanecer desnudos”.

Las condiciones inhumanas a las que están siendo sometidos, los tiene en un nivel de desesperación y preocupación constante. Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional sobre la grave situación de los presos políticos”, añadió.

El Gobierno de Venezuela, liderado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el cargo tras la captura por parte de las fuerzas estadounidenses de Nicolás Maduro, no ha confirmado esta huelga de hambre.

