ONG Foro Penal eleva a 139 los presos políticos excarcelados en Venezuela

La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos, informó de la excarcelación de otras nueve personas presas, por lo que ya son 139 las liberadas por el Gobierno de Venezuela desde el 8 de enero, fecha en la que se hizo el anuncio.

Así lo confirmó el director de la organización, Gonzalo Himiob, en un mensaje difundido en redes sociales y de acuerdo con los datos del último balance de este sábado, reportado sobre las 5:00 de la tarde.

Estos datos contrastan con los ofrecidos a comienzos de esta semana por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien aseguró el martes que las autoridades han excarcelado a más de 400 personas desde diciembre de 2024, rechazando las denuncias de la oposición y de diversas ONG, que reducen notablemente la cifra de liberados.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática, vinculada a la opositora María Corina Machado, sitúa la cifra de presos políticos liberados en 155 en su último balance, publicado también a media tarde de este sábado.

La plataforma, que adjuntó un listado detallado con el nombre de las personas excarceladas, instó a las autoridades venezolanas a “acelerar los procesos” para que “cese finalmente el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, que se mantienen en vigilia a las afueras de muchos de los centro penitenciarios”.

Huelga de hambre

El coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, Orlando Moreno, informó que un grupo de presos políticos encarcelados en el centro penitenciario ‘Rodeo 1’, a las afueras de Caracas, comenzó una huelga de hambre para denunciar su situación y exigir a las autoridades venezolanas su libertad.

Moreno aseguró que debido al inicio de la protesta, varios presos políticos fueron sometidos a un “aislamiento prolongado en una celda de castigo” e incluso “obligados a permanecer desnudos”.

“Las condiciones inhumanas a las que están siendo sometidos, los tiene en un nivel de desesperación y preocupación constante. Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional sobre la grave situación de los presos políticos”, añadió.

Familiares de presos políticos se reúnen en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para pedir su liberación. Foto: AP

El Gobierno de Venezuela, liderado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el cargo tras la captura por parte de las fuerzas estadounidenses de Nicolás Maduro, no ha confirmado esta huelga de hambre.

*Con información de Europa Press