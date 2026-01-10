José Luis Rodríguez Zapatero, el mediador secreto en Venezuela

En la salida de la cárcel de los presos políticos venezolanos, hay un poderoso que siempre ha gravitado en el mundo del chavismo y que desempeñó un papel discreto y clave. Se trata de José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente español ha sido tildado de ser el “canciller de Maduro” y fue uno de los veedores internacionales, de parte de este Gobierno, que “vigiló” el proceso electoral en el que el derrocado dictador le usurpó el triunfo a Edmundo González.

Venezuela anuncia liberación de un gran número de presos políticos nacionales y extranjeros

En España, las cosas marchan muy mal para Zapatero. Fue llamado a declarar en una comisión parlamentaria y a dar explicaciones en el Senado por el caso Koldo. El diario El Mundo asegura que “Zapatero pilota un plan para normalizar a Delcy, la pieza elegida por Washington para liderar la transición teledirigida”.