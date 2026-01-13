Denuncian que régimen de Venezuela está incumpliendo y mintiendo sobre liberaciones de presos políticos

A cinco días de que el Gobierno interino venezolano anunciara la supuesta liberación masiva de presos políticos, organizaciones de la oposición denunciaron este martes, 13 de enero, inconsistencias entre las cifras oficiales y la realidad de las excarcelaciones concretadas hasta ahora.

En un comunicado conjunto firmado este martes, la Oficina de la Vocería Oficial de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González aseguró que la cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes 12 de enero, “no se corresponde con la realidad”.

Ex preso político en Venezuela le contó a SEMANA su experiencia en manos del régimen chavista: “Los peores tormentos que puede vivir un ser humano”

Según este documento, hasta el mediodía del martes 13 de enero solo se había podido verificar la excarcelación de 56 personas, lo que representa “menos del 5 %” del total de más de 1.000 presos políticos que, según el comunicado, seguirían detenidos por razones políticas.

“El número divulgado por el régimen no corresponde con lo verificado por organizaciones de derechos humanos”, señalaron Machado y González en el texto. “Los excarcelados siguen casi siempre sometidos a medidas cautelares abusivas”, agregaron, sin especificar, qué tipo de restricciones se impondrían a los liberados.

Edmundo González y María Corina Machado. Foto: AP

Organizaciones no gubernamentales especializadas en seguimiento de detenciones arbitrarias, como Foro Penal, han informado cifras distintas sobre la cantidad de liberaciones realmente llevadas a cabo. Derechos humanos y ONG estiman que Venezuela mantiene entre 800 y 1.200 presos políticos, aunque no existe aún una lista oficial unificada publicada por el Estado sobre las personas que han salido de prisión o que están programadas para ser excarceladas.

En su comunicado, la oposición también advirtió sobre la falta de comunicación oficial hacia los familiares de los presos políticos. “No se ha notificado a los familiares de los presos sobre el proceso de excarcelación. Cientos de ellos permanecen en vigilia, acampados frente a los centros de reclusión, esperando noticias al respecto”, señala el texto, que describe situaciones de precariedad entre quienes aguardan noticias de sus seres queridos.

“Delcy y Jorge son los cerebros del régimen”: exsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental habló tras captura de Maduro

Las organizaciones opositoras señalaron además que no se han atendido los llamados de instancias venezolanas e internacionales que velan por los derechos humanos de los encarcelados. “No se conoce ninguna mejoría en las condiciones de vida de los presos políticos que permanecen recluidos, ni siquiera de los que sufren dolencias graves”, indicaron.

Activistas y familiares de presos lanzan globos para pedir la libertad de los presos políticos. Foto: AP

El comunicado menciona el caso de Edison José Torres Fernández (52 años), quien falleció bajo custodia estatal como resultado de una subida de tensión que, según los firmantes, “no fue debidamente atendida”. El texto detalla que Torres es el octavo preso político que ha muerto bajo custodia del Estado desde las elecciones del 28 de julio de 2024.

La declaración de Machado y González advierte sobre la urgencia de la situación. “Cada día de prisión cuenta. La vida y la salud de cientos de personas están en juego”, indica el comunicado, que hace un llamado al régimen: “No puede haber transición con presos políticos, ni puede haber libertad en Venezuela mientras haya un solo perseguido por razones políticas”.

Se conocen las primeras imágenes de presos políticos liberados en Venezuela que permanecían recluidos en la cárcel El Helicoide, en Caracas

La demanda del sector opositor se mantiene firme: solicitan la liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todos los presos políticos actualmente bajo custodia en el país.