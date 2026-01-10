Mundo

Edmundo González advierte que no han liberado ni al 1 % de los presos políticos en Venezuela: “La realidad es otra”

El dirigente opositor se refirió a la situación de su hija, Mariana González, quien ha permanecido pendiente del caso de su esposo, Rafael Tudares.

10 de enero de 2026, 6:20 p. m.
Edmundo González se refirió a la liberación de presos políticos.
Edmundo González denunció este sábado, 10 de enero, que no han sido liberados “ni el 1 %” del total de presos políticos encarcelados en las prisiones de Venezuela, a pesar de que ya han pasado 48 horas desde el anuncio de liberaciones por parte de las autoridades.

“Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas”, destacó González en un mensaje publicado en su cuenta de X.

González se lamentó porque “las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas”. El dirigente opositor mencionó la situación de su hija, Mariana González, quien “ha estado presente todos los días” pendiente de la situación de su esposo, Rafael Tudares, uno de los encarcelados.

Mariana González está “acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios”, sino que “exigen el cumplimiento y el respeto a derechos fundamentales”.

La espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías”, señaló González, quien reside en España.

“La libertad no se anuncia. Se ejecuta. Los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad. Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre”, indicó.

La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, confirmó la puesta en libertad de doce presos, entre ellos cinco españoles, entre el viernes y el sábado.

Los últimos tres liberados este sábado son Virgilio Laverde, Didelis Raquel Corredor Acosta y Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco, éste último ciudadano ítalo-venezolano, según publicó el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en su cuenta en X.

Foro Penal estima que ahora mismo hay 808 presos por motivos políticos en las cárceles del país, entre ellos 86 extranjeros (17 con doble nacionalidad hispanovenezolana).

La Plataforma Unitaria Democrática Unidad Venezuela dio a conocer la cifra actualizada de presos políticos liberados que están confirmados. En total van 17 personas excarceladas.

“Siendo las 11 a. m. del día 10 de enero de 2026, esta es la cifra actualizada de presos políticos liberados que tenemos confirmada. Exigimos que se aceleren los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares. Seguimos atentos, a la espera de nuevas liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos”, señaló en una publicación en X.

*Con información de Europa Press

